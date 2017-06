AMETLIK: Sergei Zenjov hakkab mängima Poola kõrgliigas

Cracovia lõpetas eelmise hooaja 14. kohal ning jäi viimasena kõrgliigasse püsima. 28-aastane Zenjov mängis kaks viimast hooaega Aserbaidžaani klubis Gabalas, kuid juuni lõpus sai tema leping läbi.

Sergei Zenjov has joined Cracovia! ⚪️🔴⚪️🔴 He signed a one-year deal with the possibility of extension for another season 👍Sergei, welcome❗️ pic.twitter.com/1MwpYJIKBD

— CRACOVIA_EN (@Cracovia_EN) June 27, 2017