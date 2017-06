Ametlik: Konstantin Vassiljev ei jätka Jagiellonias

Kaks aastat Eesti jalgpallikoondise ühe liidri Konstantin Vassiljevi koduklubiks olnud Bialystoki Jagiellonia teatas, et Vassiljev ei pikenda nendega lepingut ning siirdub uutele jahimaadele.

Vassiljev liitus Jagielloniaga 2015. aasta suvel vabaagendina ning tegi Poola klubi ridades kaks vägevat hooaega, saades selle ajaga kokku kirja 73 mängu, 20 väravat ja 22 väravasöötu.

"See ei olnud minu jaoks lihtne otsus, aga vahel tuleb vaadata uute väljakutsete poole," sõnas Vassiljev klubi kodulehele. "Tunnen, et minu jaoks on selleks õige aeg. Tahaksin selle kahe aasta eest kõiki klubis tänada, oleme koos teinud head tööd. Need kaks aastat olid minu karjääri ühed paremad."

Eraldi tänusõnu jagas suve lõpus 33-aastaseks saav poolkaitsja fännidele, kelle suureks lemmikuks ta end kahe hooajaga mängis. "Tahaksin fänne nende tohutu toetuse eest tänada. Minu jaoks jõudis kätte aeg, kus mul tuli teha raske, aga läbimõeldud otsus. Soovin klubile edaspidiseks kõike kõige paremat ja kannatust - kõik ei pruugi alati minna nii, kuidas me tahame. Elu on selline."

Vassiljevi leping Jagielloniaga lõpeb 30. juunil, mehe uus klubi peaks selguma juba lähiajal.