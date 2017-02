FC Levadia sõlmis täna aastase lepingu Brasiilia ründaja Joao Morelli Netoga, kes liitus laenulepingu alusel Inglismaa Premier League klubist Middlesbrough FC, teatab klubi oma ametlikes kanalites.

"Olen sündinud Brasiilias, minu vanaisa oli itaallane ning seetõttu on mul nii Brasiilia kui Itaalia kodakondsus. Mängisin kaks aastat Middlesbrough FC U23 meeskonnas, kuid tahtsin leida võimaluse enda proovile panemiseks kõrgliiga ja esindusmeeskonna tasandil mõnes teises riigis. Olen väga rõõmus, et mul avanes võimalus FC Levadiaga liituda. Meeskond on tugev, mängib hästi ja me suudame võidelda Eesti meistritiitli nimel. Loodan, et hooaeg Eestis Premium liiga-s aitab mul jõuda Middlesbrough põhimeeskonda või mõne teise suure klubi koosseisu," ütles Morelli.

João Morelli hakkab FC Levadias kandma särki number 11. Morelli on kaasa teinud ka mitmes Levadia hooajaeelses kontrollmängus, lüües Nõmme Kalju vastu ka väga ilusa värava.