AMETLIK: FC Flora palkas uue peatreeneri

Möödunud hooajal rohevalged meistritiitlini tüürinud Arno Pjipersi lahkumise järel tühjaks jäänud peatreeneri osas on asi selge. FC Flora jalgpalli esindusmeeskonda asub uuel hooajal peatreenerina juhtima senine abitreener Jürgen Henn.

Kui möödunud hooaja eel selgitas FC Flora president Pelle Pohlak, et seisti silmitsi valikuga, kas jätkata noore peatreeneriga või palgata kogenud juhendaja, siis toona langes valik kogenud juhendaja kasuks. Tänaseks on aga selge, et uuel hooajal asub FC Flora esindusmeeskonna peatreenerina ametisse mullu Pijpersi kõrval abitreenerina tegutsenud 30-aastane Jürgen Henn, kirjutab klubi kodulehekülg.

“Jürgen oli peatreeneri kohale selge favoriit juba aasta tagasi ja mul on hea meel, et nüüd langesid mõlema osapoole soovid ja mõtted kokku. Oleme viimaste aastatega kasvatanud klubi jalgpallilist kultuurikihti ja Jürgen on selle hea näide,” selgitas klubi president Pelle Pohlak.

Värske peatreener Henn ütles, et peatreeneriks nimetamine on tema jaoks suur tunnustus. “Loomulikult on see minu jaoks suur vastutus, aga ka tunnustus. Sain klubi poolt kinnitust, et nad usuvad minusse ja see tegi otsustamise lihtsamaks.”

Mängijana ka ise Flora särgis meistriliiga minutid kirja saanud Henn on klubis treenerina töötanud juba kuus aastat. Esindusmeeskonna abitreeneri kohale asus ta esmakordselt neli aastat tagasi. “Tunnen meie mängijaid hästi ja tean, et saan neid usaldada. Peale Arno loobumise teadet mõtlesin ikka, et ehk on nüüd aeg vastutus enda peale võtta. Sellise kogenud treeneri kõrval on suurepärane töötada ja temalt oleks veel palju õppida, aga Arno otsus oli mõistetav,” lausus Henn. “Olen saanud nelja erineva treeneriga koos töötada ja näinud iga mängustiili tugevaid ja nõrku külgi, mistõttu tunnen, et olen meeskonna juhendamiseks igati valmis. Lõime eelmisel aastal tugeva baasi ja siit on hea edasi töötada,” lisas ta.

Esindusmeeskonna abitreeneri koht on veel lahtine ja töö selle nimel käib. Väravavahtide treenerina jätkab Aiko Orgla, füsioterapeudina Martin Seeman, füüsilise ettevalmistuse treenerina Ilo Rihvk ning massöörina Oliver Papp. Teise abitreenerina jätkab tööd esindusmeeskonna kõrval klubi spordidirektor Norbert Hurt.