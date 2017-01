Eesti meistriliiga eelmise hooaja parim väravakütt Jevgeni Kabajev (28) sõlmis kaheaastase lepingu Siim Lutsu koduklubi Praha Bohemiansiga, kirjutab Soccernet.ee.

Teisipäeval Bohemiansi treeningutega liitunud endine Sillamäe Kalevi pallur Kabajev oli testimisel edukas ning säras pühapäevases kontrollmängus värava ja resultatiivse sööduga. Ta hakkab oma uues klubis kandma särki numbriga 99.

"Olen väga õnnelik, et sellise rikkaliku ajalooga klubi nagu Bohemians andis mulle võimaluse end näidata ja lepingu sõlmida," kommenteeris Kabajev. "Pärast talvepausi oli väga raske mängida uues kollektiivis, kus on ka uus treener ja uued ülesanded, aga mul on hea meel, et kõik õnnestus. Loodetavasti läheb sama hästi ka edaspidi."

Kabajevi teenetest olid eelnevalt tõsiselt huvitatud ka FC Levadia ning Nõmme Kalju.

Bohemians hoiab Tšehhi liigas 16 meeskonna seas üheksandat kohta. Liigahooaeg jätkub seal veebruari lõpus.