Ametlik: Eesti jalgpallikoondise kaitsja vahetab uuel aastal klubi

Eesti jalgpallikoondise paremkaitsja Taijo Teniste siirdub uuel aastal Norra tippklubi Branni ridadesse.

2011. aastast alates oma praeguses koduklubis Sogndalis mängiv Teniste sõlmis uue klubiga kaheaastase lepingu, mis hakkab kehtima sel talvel - see tähendab, et käesoleva hooaja lõpuni kannab Teniste veel Sogndali särki.

Üleminekutasu ei pea Brann 29-aastase eestlase eest välja käima - Teniste leping Sogndaliga lõpebki käesoleva hooajaga.

"Olen professionaal ning kavatsen hooaja lõpuni Sogndali eest endast parima anda," sõnas Teniste Branni pressiteenistusele. "Minu jaoks on aga käes aeg, kus vajan muutust. Brann on Norras suur klubi ning olen õnnelik, et saan nende eest mängida."

Branni spordidirektori Rune Soltvedti sõnul on Teniste nende jaoks ideaalne täiendus. "Ta sobib meie mänguskeemi hästi - tal on häid omadusi nii rünnakul kui kaitses. Saame mängija, kellel on palju kogemusi nii Norra liigast kui ka rahvusvaheliselt tasandilt."

Norra suuruselt teise linna Bergeni esiklubi sai eelmisel hooajal Tippeligaenis teise koha ning hoiab käesoleval hooajal kolmandat positsiooni. Sel suvel saadi Euroopa liiga teises eelringis kahe mängu kokkuvõttes lüüa Slovakkia klubilt MFK Ružomberokilt.

Teniste praegune tööandja Sogndal on 16 võistkonna seas 13.