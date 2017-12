Altosar: mõte oma jalgpallikool avada tekkis pärast Levadia ja FCI ühinemist

Lasnamäel värskelt omaenda jalgpalliklubi FC Tallinn loonud ning endise FC Infoneti treenereid ja noori jahtiva Aleksandr Altosare sõnul tekkis tal mõte oma klubi teha pärast seda, kui Levadia ja Infoneti ühinemise järel lastevanemad muretsema hakkasid.

Kuigi Altosar vallandati Infoneti klubist septembris, siis ei olnud uue noorteklubi loomine sugugi tema esimene mõte. "Vahetult pärast Infonetist vallandamist oli mul kindel tahtmine jalgpalli juurde edasi jääda. Esimese hooga tekkis soov luua mängijate agentuur. Teiseks plaaniks on siiani soov avada fitnesskeskus jalgpalluritele," rääkis Altosar Eesti Päevalehele. Lõpuks sai hoopis esimese mõttena teoks uus klubi FC Tallinn - seda Levadia ja Infoneti ühinemisest tekkinud segaduse tõttu.

Levadia ja FCI Tallinna ühinemise pressikonverentsilt jäi kõlama mõte, nagu plaaniksid presidendid 2018. aasta lõpuks ühendada ka klubide noorteakadeemiad. Kuigi hiljem on see info poolte poolt ümber lükatud, hakkasid FCI akadeemias käivate laste vanemad siiski muretsema, et ühinemine tuleb ka noorte seas ning muude võimaluste poole vaatama.

"Mõte avada jalgpallikool tekkis pärast seda, kui FCI Tallinna noorteakadeemia lapsevanemad hakkasid suuresti tuleviku pärast muretsema. Kogu informatsiooni ammutasid nad meediast. Andrei Leškinile saadetud kirjadele vastust ei tulnud ja treenerid ei teadnud samuti midagi tulevikuplaanidest. Kas jäävad nad töötama, ning kui jäävad, siis kuhu ja kuidas?" selgitas Altosar.

Altosare uude klubisse on FCI-st üle tulnud juba kümme treenerit ning paarsada last. Suuruselt on Altosare FC Tallinn juba võrreldav Infoneti süsteemiga - kui pole sellest juba suuremakski kasvanud.

"Tänaseks päevaks on allkirjastatud lepingud kümne treeneriga ning klubis on juba 200 last. Kaks treenerit veel mõtlevad. Kedagi me selleks ei sunni ja ise ei kutsu. Kui treener meie poole pöördub, siis hakkame rääkima. Nad liitusid meiega, sest meie pakutud tingimused rahuldasid neid. Igal treeneril on kaheaastane leping ja garantii, et palk saab olema ametlik. Mõnedel treeneritel on lisaks jalgpallile olemas ka põhitöö, mistõttu on säärased tingimused nende jaoks väga olulised. Ei oska öelda, et kui nendega oleks räägitud ja hoiatatud, et leiab aset klubide ühinemine, et kas nad siis oleksid jäänud Infonetti."

Ometi on FC Tallinn hetkel mõneti lõhkise küna ees: oma kindlat koduväljakut neil ei ole, Infonet ei taha neid aga Lasnamäe Spordikompleksis asuvasse kilehalli lubada. Kuigi kompleks on linna omanduses, kehtib Infonetil 2021. aastani selle rentimiseks leping.

"Praegu on treeningväljakuks meil Lasnamäe Spordikompleks ja väiksemate jaoks koolisaalid. Linn pööras tähelepanu sellele, et Infonet ajab kõik Punaselt tänavalt minema ja järgi jääb 40-50 inimest. Ülejäänud treenivad saalides. Objekt läks linnale maksma miljon eurot. Kas sellised kulutused tasuvad ära 50 inimese puhul? Kavatseme linnavõimudelt taotleda võimalust treenida seal varasema graafiku järgi," on Altosar aga lootusrikas, et linna sekkumine toob neile talvel väga mugavas ja tuttavas hallis ka treeningpaiga.