Aleksandar Rogic avaldas, mis tingimustel ta järgmisel hooajal Levadias jätkaks

"Ma naudin siin töötamist. Kui ma näen, et kõik inimesed mu ümber naudivad ka minuga koos töötamist... Kui see nii on, siis pole probleemi," avaldas Rogic, mis sunniks teda Eestisse jääma.

37-aastane serblane tuli Eestisse 2017. aasta hooaja keskel Tallinna FCI (endine Infonet) peatreeneriks, sõlmides lepingu 2018. aasta hooaja lõpuni. Kahe klubi ühendamisel sai temast FCI Levadia loots.

Tänase 2:1 võidu järel tõdes Rogic, et naudib Maarjamaa vutimaastikul kõige enam just selliseid derbisid. "Tulen riigist, kus on suur rivaliteet Belgradi Partizani ja Crvena zvezda vahel. Just selle vastasseisuga me end abitreeneriga (Marko Savic - toim) kaks päeva tagasi end tänaseks üles soojendasimegi. Selline rivaliteet viib jalgpalli edasi, seetõttu on need võidud minu jaoks alati väga magusad," sõnas ta.