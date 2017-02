Eesti jalgpallimeister FCI (endine Infonet) lõi käed 26-aastase ründaja Albert Prosaga, kes viimased pool aastat esindas Soome klubi RoPS.

"Olen sõna otseses mõttes väga rõõmus, et sõlmisin lepingu Eesti meistriga! Usun, et saabuval hooajal kaitseme nii tiitli kui ka võidame palju uusi trofeesid!" ütles 2012.-2016. aastani FC Floras mänginud Prosa Infoneti kodulehele.

Infoneti peatreener Aleksandr Puštov: "Albert langetas otsuse, et tahab 2017. aasta hooajal kodumaal mängida. Õnneks ei olnud meievahelised läbirääkimised ei pikad ega keerukad ning Albert tegi üsna kiiresti oma valiku meie klubi kasuks. Me otsisime endale ründajat, kes saaks reaalselt meie ründeliini tugevdada ja Albert oli otsinud endale tiimi kus ta saab areneda ja mängida. Usume, et just meie tiimis saab Albert oma karjääris sammu edasi teha ning olen kindel, et tema abiga saavutame ja võidame 2017. aastal paljugi!"

Prosa ja Infonet allkirjastasid aastase lepingu.