Aksalu koduklubi tõusis seitsmendaks

Eesti jalgpallikoondise esiväravavahi Mihkel Aksalu koduklubi Seinäjoki alistas Soome meistriliigas Marek Kaljumäe tööandja PS Kemi 1:0 ja tõusis seitsmendale kohale.

Koduväljakul mänginud SJK võiduvärava lõi Tomas Hradecky juba neljandal minutil. Nii Aksalu kui Kaljumäe said kirja täismängu.

Seinäjoki on nüüd Veikkausliigas 19 punktiga seitsmes, kuid neil on lähikonkurentidest kaks mängu enam peetud. PS Kemi on 18 silmaga kaheksas. Kindel liider on HJK, kellel on 15 vooru järel 34 punkti.