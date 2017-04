Ajalugu teinud Klopp tänas Brasiilia koondise taustajõude

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp tänas pärast 3:1 võitu Evertoni üle Brasiilia jalgpallikoondise taustajõude, kes tema brasiillastest hoolealused koondisepausilt suurepärases vormis ja meeleolus tagasi saatis.

"Tänud teile, Brasiilia koondise taustajõud, nad andsid meie poisid tagasi fantastilises meeleolus," sõnas Klopp, pidades silmas Philippe Coutinhot ja Roberto Firminot, kellele saadeti Lõuna-Ameerikasse järele eralennuk. Coutinho lõi täna 31. minutil Liverpooli 2:1 juhtvärava.

Paraku ei saanud Klopp pressikonverentsil vaid positiivsetel teemadel kõnelda, sest vigastuse tõttu pidi väljakult lahkuma avavärava autor Sadio Mane.

"Täna oli kõik peaaegu täiuslik ning siis kaotame me Sadio Mane... Viimased 20 minutit olid pisut metsikud. Kui organiseeritus enam ei tööta, pead sa kaitsma kirega."

Klopp lisas, et tõenäoliselt Mane kolmapäevaseks mänguks Bournemouthi vastu vormi ei saa. "Tundub, et ta ei saa kolmapäevaks valmis. Loodetavasti pole asi väga tõsine. Eks me näe," sõnas sakslane.

Jürgen Kloppist sai täna esimene Liverpooli peatreener, kes on suutnud linnarivaal Evertoni kolmes esimeses derbimängus võita. Eelmisel hooajal saadi Merseyside'i derbis 4:0 võit, tänavu detsembris võitis Liverpool 1:0.