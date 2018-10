Aivar Pohlak vilistab Eesti ja Soome fännimängu

Pohlaku jaoks pole tegu esimese kaaluka kohtumisega kohtunikuna – näiteks 2013. aastal vilistas ta Saaremaal toimunud Rahvaliiga finaalkohtumist. Kohtunikuamet pole talle uus, litsentsi tegi jalgpalliliidu president 2010. aastal.

Eesti – Soome fännide mängu avavile kõlab homme Sportland Arenal kell 15.00. Kell 19.45 avatakse A. Le Coq Arena ümbruses festivaliala, mille külastajatel on võimalus panna oma oskused proovile Speedboxi löögivõistlusel. Parimatele on A. Le Coq välja pannud auhinnad. Sportlandi telgist ja Sportland Football poest on võimalik soetada fännitooteid, sealhulgas on saadaval soojad pleedid, mütsid ja kindad.

Jalgpalliliidu toetaja ABC Motorsi poolt on uudistamiseks väljas maasturid. Festivalialale tulijaid ootab ees värskelt avatud Amps Arena, kus saab keha kinnitada. Festivalialal liiguvad ringi jalgpalliliidu vabatahtlikud, kes teevad soovijatele sinimustvalgeid näomaalinguid. Kiireimatele toetajatele jätkub ka laululehti, mida saab voltida plaksutiteks ja mille abil saab Kalevipoegadele tribüünidel häälekalt kaasa elada.

Orienteeruvalt kell 20.15 alustab festivalialal esinemist Ott Lepland oma bändiga.

Eesti – Soome UEFA Rahvuste liiga matš peetakse homme, 12. oktoobril A. Le Coq Arenal. Koondised tulevad soojendusele kell 21.00, mängueelne rivistus toimub ja hümnid kõlavad kell 21.30, avavile antakse kell 21.45.