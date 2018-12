Aivar Pohlak: Rahvuste liigast nelja punktiga väljuda ei olnud sugugi halb

"Koondise poole pealt ütleme nii, et uus keeruline mudel - Rahvuste liiga - sealt lõpuks nelja punktiga väljuda ei olnud sugugi halb, arvestades, et meie võtmemängijad jäid enamikest mängudest eemale. Ühtepidi ütleks, et keeruline aasta, aga me tulime sellest auga välja," rääkis Pohlak ERR-ile.

Kui kaugel on koondise järgmised mängud? Kas jaanuari alguses mängitakse ja mis saab nendest tühjadest päevadest, mis valikmängude vahele jäävad? "Tühje päevi on kaks, märtsi teine ja novembri esimene mängupäev. Seal oleme pidanud konkreetseid läbirääkimisi ja ootame kinnitusi vastaste poolt. Mingit imet ei ole, kõik teavad, kes on need neli koondist, kes nendel päevadel vabad on. Tegutsesime kiiresti, sisuliselt järgmisel hommikul pärast loosimist olime teinud oma ettepanekud ja ma eeldan, et uue nädala esimestel päevadel võiks kinnitused ära tulla."

"Mis puudutab aasta lõppu ja uue aasta algust, siis pall on praegu koondise treenerite ja organisatoorse tiimi käes. Meil on neli alternatiivi, mida me kaalume. Kõik on oma plusside-miinustega ja kõik natuke ka "ujuvad"," lisas ta.

