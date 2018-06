Aivar Pohlak: nädal tagasi tekkis võimalus, et Lillekülla tuleb MM-i eel ka Argentina

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak avaldas, et asjaolude kõige parema kokkulangemise korral võinuks paar päeva tagasi näha Tallinnas Lionel Messit ennast.

"Nad küsisid korra, kas oleksime nõus 12. juunil Tallinnas mängima? Argentiinlased ütlesid kohe, et pigem nende treener ei taha enne MMi enam mängida. Kuid nad peavad küsima, et neil oleks alternatiiv olemas," avaldas Pohlak Õhtulehele.

"Ütlesime, et oleme valmis, kuigi teadsime, et me päriselt ei ole - Norra ja Soome liigade kalendrite tõttu oli juba 9. juunil Marokoga peetud mänguks raske koondist kokku saada -, aga sa ei saa sellises olukorras „ei“ öelda."

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes