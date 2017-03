Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak asub töögrupi juhina tegutsema Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) poolt tunnustamata Krimmi jalgpalli küsimustega.

Krimmi jalgpalliliit ühines 2014. aastal pärast piirkonna annekteerimist Venemaa alaliiduga. Esialgu hakkasid nende meeskonnad mängima Venemaa kolmandas liigas, ent UEFA keelas selle ära, sest neid käsitleti eraldi piirkonna, mitte Venemaa või Ukraina osana. Seetõttu loodi Krimmi liiga, kus mängivad kaheksa kohalikku meeskonda.

"Pohlak on FIFA presidendi Gianni Infantino hea sõber ning hakkab Krimmi jalgpalli läbirääkimistes rahvusvahelise alaliiduga kureerima," sõnas piirkonna jalgpalliliidu juht Juri Vetoha kohalikule ajalehele Krõmskaja gazeta.

UEFA saatis Krimmi jalgpalliliidule ametliku teate, kus lubatakse piirkonda enne tänavu juulit külastada. 10. märtsil kohtusid osapooled Nyonis.

Nädala pärast Eesti Jalgpalli Liidu presidendivalimistel ainsana kandideeriv Pohlak vastas Delfi küsimustele Krimmi teemal.

Aivar, milline on sinu roll Krimmi ja UEFA/FIFA vahelises suhtluses ja kuidas see tekkis?

UEFA ja Krimmi jalgpaliliit suhtlevad aastast 2015 ja sellest ajast on Krimmi jalgpalliliidul UEFA juures nn. eristaatus ja toimib vastav töögrupp. Kõike seda on tehtud vaid ühel eesmärgil - mitte võtta sealsetelt inimestelt keerulises poliitilises olukorras võimalust ja õigust mängida jalgpalli. Nimetatud eristaatus on muuhulgas kooskõlastatud Ukraina Jalgpalli Liiduga.

Olen praegu kaasatud kõnealuse töögrupi liikmeks. Töögruppi juhib täitevkomitee liige František Laurinec, kelle volitused täitevkomitee liikmena lõpevad 5. aprillil, pärast mida peaksin töögruppi juhtima hakkama mina.

Vastava ettepaneku tegi UEFA ja ma ei näinud põhjust keeldumiseks, sest tegemist on jalgpallilise küsimusega, mille analooge võime leida näiteks ka UEFA tegevusest Põhja-Küprosel ja mille eesmärgid on humaansed - mitte võtta inimestelt jalgpallimängu, ükskõik kui keeruline poliitiline olukord kuskil ka ei oleks. Tsiteeriksin siinkohal Laurineci - UEFA ei tohi lasta jalgpallil mitte üheski Euroopa osas hävida. Mõistagi esindab töögrupp ainult UEFA-t.

Mida täpselt teed ja kas see on nö olmaalgatuslik või UEFA/FIFA palve?

Nagu ütlesin, eksisteerib selline süsteem juba kaks aastat ja on pidevalt töötanud. Hiljutine areng on, et tegevusse kaasati ka Hersoni piirkond Ukrainas, millel on ajalooline side Krimmiga. Isiklikud ambitsioonid kõnealuses teemas puuduvad, täidan vaid UEFA kui organisatsiooni ülesandeid. Jalgpalliliitude juhtide kaasamine erinevatesse töögruppidesse ja komisjonidesse on UEFA-s tavapärane. Lisaks olen veel ka UEFA noorte- ja amatöörjalgpalli komisjoni esimene aseesimees.

Millisena näed Krimmi hetkeolukorda ja perspektiive jalgpallilises plaanis? Kuivõrd on see seotud poliitiliste aspektidega? Kas UEFA ja FIFA suhtumine neis küsimustes on erinev?

Kohalik jalgpalliliiga toimib, probleemiks on mängijate üleminek nii ühes kui ka teises suunas. Nagu eespool ütlesin, on UEFA-l põhimõte, et jalgpallil ei tohi lasta hävida üheski Euroopa osas. FIFA-ga ma nendel teemadel veel suhelnud ei ole, aga üldjuhul on nende suhtumine sarnane. FIFA ja UEFA on varemgi teinud koostööd keerulistes poliitilistes oludes territooriumitel jalgpalli mängimise õiguse ja võimaluse kaitsmise nimel.

Kahtlemata tuleb jälgida ka poliitilisi aspekte - nii näiteks on kõik UEFA tegevused regioonis kooskõlastatud Ukraina alaliiduga. Samas on väga tähtis suuta eristada inimlikult oluline ja inimeste igapäevaelu poliitilistest tähendustest - vastasel juhul hakkame karistama neid, kes seda ei vääri.

Kas sa osalesid 10. märtsi kohtumisel Nyonis ja/või oled mingilgi moel seotud plaanitud visiitidega Krimmi enne juulikuud?

Osalesin 10. märtsi kõnelustel Nyonis ja oleme leppinud kokku, et UEFA delegatsioon külastab nii Hersoni piirkonda kui Krimmi poolsaart kuue kuu jooksul.