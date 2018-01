Aivar Pohlak avaldas poliitiku, kelle on ta kaks korda pidanud Lilleküla staadionilt välja viskama

Aivar Pohlak andis ETV saatele "Pealtnägija" põhjaliku ja avameelse intervjuu, kus tõdes muuhulgas, et on pidanud ühe Eesti poliitiku koguni kaks korda Lilleküla staadionilt välja viskama.

Jalgpallijuhi sõnul vastab tõele kuulujutt, et ta on kunagi Eiki Nestori Lilleküla staadioni tribüünilt välja visanud.

"Seda on isegi kaks korda juhtunud. Meil on Eikiga sellised head sõbrasuhted," rääkis Pohlak "Pealtnägijale". "Ta poliitikuna tegi ühel hetkel suhteliselt suure sigaduse ja mina kirgliku inimesena reageerisin sellele selliselt. See oli tol ajal, kui poliitikud tahtsid jalgpallis võimu enda kätte võtta ja Eiki lohutas mind ühes restoranis: ära põe, see on tavaline. Ta rääkis mulle lugusid, mille peale peaksid juuksed peas püsti tõusma ja mida ma olen talle siis hiljem meelde tuletanud."

Praeguseks on aga sõjakirves maha maetud. "Me juba paar aastat saadame Eikile isegi kutseid koondisemängudele. See on ka vana asi, mille meelde tuletamise eest peaks silma peast välja torkama.