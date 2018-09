Ainsa eestlasena Euroopa liiga alagrupiturniirile jõudnud Joonas Tamm: olen meeskonna üle väga uhke

Tamm tunnistas, et alagruppi jõudmist klubis teekonda alustades eesmärgiks ei seatud, kuid süües kasvas isu. "Võtsime mäng-mängult. Pärast St Galleni alistamist hakkasime sellele vaikselt mõtlema. Aga alati oli eesmärgiks võtta mäng korraga," sõnas ta.

Tamm ise kõige paremas vormis koondise juurde ei saabunud, sest on alates teisest eurosarja eelringist saadik maadelnud säärelihase vigastusega. "Sain St Galleni vastu säärelihase venituse. Ülejäänud mängud mängisin valuvaigistitega. Kuna viimases voorus olin kaartidega väljas, siis lasin teha uuringud, mis näitasid, et suurem põletik on sees. Sellest on nüüd nädal möödas," rääkis Tamm, kes on eemale jäänud kahest viimasest liigamängust ja ühest euromängust.

Koondise peatreener Martin Reim ütles eile, et ilmselt Tamme laupäevaseks mänguks Kreekaga veel vormi ei saada. Tamm ei osanud selle kohta ise midagi kosta, sest polnud veel koondise arstidega rääkinud.