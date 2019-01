Absoluutne tipptase: Ragnar Klavani kanda lõikas legendaarne kirurg, kelle kätte on usaldatud ka Cristiano Ronaldo tervis

Klavani lõikuse viis läbi maailmakuulus Hollandi kirurg Cornelis "Niek" van Dijk, kes on omal alal - hüppeliigese ja põlve kirurgias - maailma absoluutne tipp.

„Hüppeliigese ja põlve artroskoopilises ravis murrangulise Amsterdami koolikonna rajaja prof. Niek van Diek on ortopeediaringkondades legendaarne, millest annab tunnistust ka tõsiasi, et tema hoolde usaldavad end ka maailma kalleimad tippsportlased," on tema kohta öelnud näiteks Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Seltsi president dr. Mihkel Mardna.

67-aastase Niek van Dijki operatsioonilaual on käinud mitmed maailma absoluutsed tippsportlased: enne Klavanit on tema kätte ennast usaldanud näiteks Madridi Realis mänginud tähed Pepe ja Keylor Navas ning Arsenali ja Manchester Unitedi ründeäss Robin van Persie, samuti korvpallur Juan Carlos Navarro ja tennisist Vera Zvonarjova. 2009. aastal opereeris van Dijk näiteks ka Cristiano Ronaldo hüppeliigest.