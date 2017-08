Aasta suure mänguni: UEFA superkarikafinaal toimub Tallinnas 15. augustil 2018

Täpselt aasta pärast, 15. augustil 2018 toimub Tallinnas A. Le Coq Arenal maailma klubijalgpalli üks tippmänge, UEFA superkarikafinaal.

Eesti vabariigi 100. sünnipäeval on Tallinnas vastamisi UEFA Meistrite liiga ja UEFA Euroopa liiga valitsevad võitjad. Tegemist on Euroopa klubijalgpalli hooaja avalahinguga, millest vahendavad telepilti üle 200 riigi. Otseülekandes vaatab mängu ligi 50 miljonit inimest. Seoses UEFA Super Cupiga on Eestisse oodata tuhandeid turiste.

Millised klubid 15. augustil 2018 Tallinnas omavahel kohtuvad, selgub 26. maiks 2018, mil toimub UEFA Meistrite liiga finaal. Pärast seda alustab UEFA oma kodulehe kaudu piletimüüki.

„Ettevalmistused UEFA superkarikafinaaliks käivad. Meie delegatsioon külastas äsja Skopjet, kus toimus selle aasta finaalmäng. Oktoobris on UEFA delegatsioon Tallinnas järjekordsel nädalapikkusel külaskäigul. Lähikuudel valmivad muuhulgas esialgne liiklusskeem, staadioni turvaplaan, fännialade kontseptsioon ja VIP külaliste vastuvõtuga seonduvad kavad,“ selgitas Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

„Eesti inimeste jaoks on kindlasti oluline teada, et UEFA superkarikafinaalis mängus olevat karikat ja lisaks ka UEFA Meistrite liiga ja UEFA Euroopa liiga karikat näidatakse eelnevalt erinevates Eesti linnades, kaasates üritustele meie noored jalgpallipoisid ja -tüdrukud. Selliselt jõuab suure üritusega seonduv melu vahetult võimalikult paljudeni,“ lausus Rei.