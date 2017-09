90-minutiliste vutimatšide asemele 60-minutilised? Eesti koondislased: see on jama!

Eesti Päevaleht kutsus ümarlauale kolm mängijat koondise eri liinidest: väravavahte esindab Marko Meerits (MM), kaitsjaid Ken Kallaste (KK) ning ründavaid mehi Mattias Käit (MK).

Ettepanek nr 1: senise 90-minutilise mänguaja asemel on jalgpallimatši pikkuseks 60 minutit - kusjuures aeg käib vaid siis, kui pall on mängus.

MK: „Kogu elu on mängitud 90 minutit. Ma ei näe põhjust, miks nüüd peaks hakkama aega seisma panema. Mõned ütlevad, et mäng läheb kiiremaks, mina ütlen, et läheb hoopis pikemaks. Kõik audid ja standardolukorrad - isegi, kui oled 0 : 1 taga, siis sul pole vaja kiirustada, sul on nii palju aega kui tahad."

KK: „Jama! Jalgpalli ilu kaob ära."

MM: „Ma arvan, et mängu kvaliteet isegi tõuseks, sest väsimust oleks vähem. Samas oleks 90 minutit ikka parem. Kahe otsaga asi: 90 minutit näitab ju ära, kes füüsiliselt parem on."

Otsus: kindlasti mitte!