Sel nädalavahetusel algavad taasiseseisvumisjärgse Eesti järjekorras 27. jalgpalli meistrivõistlused. Delfi toob selle puhul välja 27 meest, kes ühel või teisel moel hakkavad uut hooaega kujundama, mõjutama ja puudutama. Need on mehed, kes otsustavad, need on mehed, kellest sõltub kõik.

Nimed on toodud tähestikulises järjekorras.

Veel mõned aastad tagasi kuulus Jarmo Ahjupera ka Eesti koondisesse Foto: Rene Suurkaev





Jarmo Ahjupera

Koljatist tipuründaja kuulus paberil Viljandi Tuleviku ridadesse juba kaks hooaega tagasi, kui viljandlased viimati kõrgliigat väisasid, kuid toona ei jõudnud vigastustega kimpus "Ahi" mitte ühtegi korda Tuleviku eest platsile. Kõige kentsakam kogu olukorra juures oli toona see, et Viljandi peatreener Aivar Lillevere ei teadnud enda sõnul suure osa ajast üldse, millega Ahjupera tegeleb ning kus mees paikneb. Nüüd on ta igatahes taas Tuleviku nimekirjas võistlustele üles antud ning loodetavasti: 1) tuleb ta väljakule; 2) ei jää oma paremate päevade vormist liiga kaugele. Siis on Viljandi ohtlik.

Nikita Andrejev

Levadia ründeliini kõige põnevam täiendus tuli üleminekuakna lõpus, kui suure üllatusena teatati 28-aastase Andrejevi naasmisest. Omal ajal Eestist lahkudes oli Andrejev väga kõva tasemega ning mehe vormi kiitis ka klubi peatreener Igor Prins, kellel seisab nüüd ees küllaltki raske ülesanne - kuidas jagada mänguaeg ründes Andrejevi, Rimo Hundi ja Ingemar Teeveri vahel ära?

Nikolai Burdakov

Narva Transi president on selline tegelane, kes on meistriliiga jaoks nagu aamen kirikus. Ükskõik milline hooaeg parasjagu ka ei oleks, ükskõik, kas Trans parasjagu võidab või kaotab - Burdakov kohtunike, kehva õnne, kõrgemate jõudude ja veelkord kohtunike teemadel sajatamas on saanud Premium liiga üheks nurgakiviks. Trans ise paistab küll taas seitsmendale-kaheksandale kohale mängivat, kuid raevust punane Burdakov meeskonna pingil on alati huvitav vaatemäng.

Aleksandr Dmitrijev Foto: Sergei Stepanov, NPA

Aleksandr Dmitrijev

Valitsev meister Tallinna FCI toetub jätkuvalt Eesti koondise pikaaegsele põhijõule Dmitrijevile, kes tähistas veebruaris juba 35. sünnipäeva. Asi on üldjoontes lihtne: kui Dmitrijev püsib terve ja kvaliteedis suurt taandarengut ei tee, on FCI endiselt tiitlinõudleja number üks või kaks. Jalgpalluri kohta juba küllaltki kõrge vanuse tõttu võib eeldustest eelkõige küsimärgi all olla esimene.

Sergei Frantsev

Materjali Nõmme Kalju meeskonnas tiitlimänguks olemas on - nüüd oleneb palju just Frantsevi-nimelisest spetsialistist nõmmekate treeneripingil. Teist aastat Kalju peatreenerina töötav venelane saab tänavu enda käe alla juba omajagu kokku mänginud meeskonna, kellele juhendaja nõudmised peaksid juba selged olema.

Norbert Hurt

Vaikse Arno Pijpersi kõrval on Flora pingil kõige kõvemat häält tegemas just Hurt, kes meeskonna igapäevasema juhendamisega tundub rohkem seotud olevat. Ühe korra on Hurt juba florakad tiitlini viinud, ühe korra aga ka tiimi ees läbi põlenud. Kuidas läheb seekord, arvestades, et tema

-suvisest taandumisest on möödas napilt pool aastat?

Eelmise aasta tiitlimängu Kalju ja Infoneti vahel jälgiti lumehangete vahelt Foto: Hendrik Osula

Ilmataat

Hooaeg algab märtsi alguses ja lõpeb novembri alguses. Tahes-tahtmata sõltub publiku ja huviliste arv üsna palju ka sellest, millised on väljakutel ja staadionitel tingimused. Igal aastal on hooaja algusesse või lõppu sisse sattunud ka mõni lumemäng, mis pealtvaatajate arvud väga tagasihoidlikuks tõmbab. Loodame varajast kevadet ning pikka sügist!

Enar Jääger

Viimati 2015. aasta esimesel poolel Eestis pallinud kogenud keskkaitsja kaalub veel oma variante välismaal, kodumaal ootab tema otsust pikisilmi FC Flora, kellel on kogenud mängijaid vaja nagu õhku. Jäägeri liitumine Floraga (vabaagendina võib ta seda teha ka enne suvist üleminekuakent) tõstaks klubi aktsiaid tiitliheitluses märgatavalt.

Artur Kotenko

Pärast kümmet aastat välismaal taas kodumaale naasnud 35-aastane puurilukk valis endale klubiks ehk pisut ootamatult Narva Transi, kes on eelmistel aastatel virelenud sügaval tabeli teises pooles ning hädas olnud just kaitsemänguga. Kuivõrd narvalaste kaitseliin paberil erilise kvaliteediga ka tänavu ei hiilga, võib eeldada, et Kotenko tõrjetest ja kvaliteedist oleneb Transi jaoks tänavu palju rohkem, kui ka mees ise arvata võiks.

Josip Krznaric

Levadia kõige valulikum koht oli talvel keskväli - Marek Kaljumäe, Anton Mirantšuki, Ilja Antonovi ja mitmete teiste lahkumise järel hakati koosseisu südant üles ehitama vaat et nullist. Kõige huvitavama mehena toodi seda rolli täitma 24-aastane horvaat Krznaric. Kui see üleminek osutub õnnestunuks, mängib Levadia kulla peale.

Dmitri Kruglov Foto: Hendrik Osula

Dmitri Kruglov

32-aastane Kruglov oli koos Aleksandr Dmitrijeviga mullu meistriks tulnud Infoneti kogenud tuumiku keskseks jõuks ning kõik märgid näitavad, et liidriroll on Kruglovi õlgadel ka tänavu. Ja miks ei peakski? Kruglovi vasak jalg otsustab suuresti, mis saab uue nimega Tallinna FCI-st tänavu.

Joao Morelli

Otse Inglismaa kõrgliigaklubi Middlesbrough' U23 meeskonnast Levadiasse siirdunud Brasiilia-Itaalia taustaga Morelli näib CV ja mõne üksiku treeningmängu põhjal olevat väga korralik täiendus, kuid Levadia tiitlikonkurentsi tõstmiseks tuleks 20-aastasel mehel täita Anton Mirantšuki eelmisest hooajast vabaks jäänud vutisaapad. Ründeliin on Levadial võimas - esmalt on aga pall neile toimetada vaja ning Morelli võiks olla just üks neist, kelle tapvalt teravad söödud Rimo Hunti, Nikita Andrejevit ja Ingemar Teeverit toita võiksid.

Kalle Paas

Tartu Tammeka klubi bossi kohalt kommertsjuhiks asunud Paasi nakatav entusiasm, arengutahe ning ettevõtlikkus on omadused, mida ihkaksid endale ilmselt ka kõik ülejäänud kõrgliigaklubid. Nüüd, kui Paas saab kogu klubi juhtimise asemel rohkem keskenduda turundustööle, võib Tammeka niigi tasemel PR võtta uued ja veelgi vingemad mõõtmed.

Karl Palatu

Hooaja eel on küllaltki selgeks liigast väljalangemise soosikuks Pärnu Vaprus, kes tegi talvel läbi omalaadse taassünni - Pärnu Linnameeskonnast sai taas Vaprus ning eelmise hooaja läbikukkumine tuleb võimalikult kaugele seljataha jätta. Klubi üheks võtmemängijaks on just Palatu - ühe vähese kogenud mängijana jääb talle platsil kanda vokaalne liidriroll, mille kõrvalt tuleb tal võidelda ka klubi juhtimise rindel. 34-aastane keskkaitsja loodab, et tal jätkub jalgu, et pärnakad taas püsima jätta.

Arno Pijpers Foto: Ilmar Saabas

Arno Pijpers

FC Flora uue peatreeneri roll on hooaja eel olnud küllaltki omapärane - suurt osa mängudest on ta jälginud treeneripingi asemel tribüünilt ning hollandlast võib pigem nimetada vanem-, mitte peatreeneriks. Kogemusi on Pijpersil aga ilma igasuguse kahtluseta kõigist teistest juhendajatest enam. Praegu tundub, et florakate jaoks saab Pijpersist üks kahest: kas täistabamus või põrumine.

Aivar Pohlak

Eesti Jalgpalli Liidu presidendina on Pohlakul mõistagi ka otseselt palju võimu, kuid tema tutvused, agenditöö, organiseerimisvõime ning head-halvad suhted mõjutavad Eesti jalgpallielu veelgi enam. Kui mõni Eesti koondise mängija peaks hooaja keskel Premium liigast välismaale siirduma, võib vaat et mürki võtta, et suuremal või vähemal määral on mängus just Pohlaku käsi.

Pelle Pohlak

Eelmisel kevadel Flora tüüri juurde asunud 28-aastane Pohlak on oma esimese pisut enama kui poole aastaga teinud mitmeid suuri ja raskeid otsuseid. Alates Norbert Hurda taandamisest Argo Arbeiteri klubisse toomisest sama mehe teenetest vastuoluliselt loobumiseni - ainult aeg näitab, millised osutusid õigeteks valikuteks ja millised mitte. Eelmise hooaja järel loobuti üllatuslikult ka kogenud vasakkaitsjast Markus Jürgensonist ning uue hooaja eel on tipptiimidest kõige enam küsimärke just Flora kohal.

Igor Prins Foto: Sergei Stepanov, NPA

Igor Prins

Prinsil on Levadia lootsina esineliku klubidest ülesanne hooaja eel ehk kõige keerulisem - just tema meeskonna koosseis muutus talvel kõige enam ning olulised täiendused toodi meeskonda küllaltki üleminekuakna lõpus. Kokkumängu pole levadialased teistega võrreldes väga lihvida saanud, aga kui keegi selle seltskonna tulemusi tegema paneb, on see just Prins.

Jaanus Pruuli

Paide Linnameeskonna tegevjuht Pruuli on klubi viimase paari aasta arengute üks suurimaid "süüdlasi". Talvel oma ridu korraliku portsu noormängijatega täiendanud Paide loobus eelmise hooaja järel oma pikaajalisest peatreenerist Meelis Roobast, keda asendab ekstormaja Vjatšeslav Zahovaiko. Kõik üleminekud 14-st (!) Pruulil kindlasti ei õnnestunud, kuid sageli piisab vaid paarist-kolmest, et ka ülejäänud heastada.

Eino Puri

Talvise üleminekuakna ühe üllatavaima liigutuse teinud ning Tartu Tammekaga profilepingu sõlminud 28-aastasest Purist võiks ja peaks saama tartlaste võtmemängija, eriti arvestades seda, et Tammeka keskvälja olulisim lüli Martin Miller lahkus eelmise hooaja lõppedes Florasse. Kas Puri tulek tõi Tammeka tagasi kaardile ka teiste profipallurite jaoks?

Martin Reim

Eesti koondise peatreeneri roll Premium liiga hooaja kujundamisel on kahtlemata päris oluline - kuna meil ei ole hetkel välismaal piisavalt palju piisaval tasemel mängijaid, tuleb rahvusmeeskonda tuua ka omajagu koduse liiga tipptegijaid. Jututeemasid, intriige ja muud taolist loovad ka pealtnäha küllaltki väikesed asjad - tuletagem kas või meelde paljude fännide siirast imestust ja häälekust, kui Magnus Pehrsson tõi Sinisärkide ridadesse Infonetist "tundmatu" Pavel Dõmovi...

Rauno Sappinen Foto: Sergei Stepanov, NPA

Rauno Sappinen

Talvel korduvalt erinevate välisklubidega flirtinud 21-aastane ründaja peaks jätkuvalt olema FC Flora ründemängu A ja O. 15 väravat peaks olema miinimum - seda aga vaid juhul kui noormees poole hooaja pealt välismaale ei siirdu. Praeguse seisuga peaks tegu olema aga Premium liiga müügiartikliga number üks.

Andrei Sidorenkov

Kalju vasakkaitsjast Sidorenkovist sai mullu nõmmekate vaat et kõige olulisem võtmefiguur, kelle standardolukorrad tõid kodumeeskonna Hiiu mändide all välja nii mõnestki täbarast olukorrast. Kalju põhikaitseliin on eelmise aastaga võrreldes jäänud samaks, 33-aastase sillamäelase roll samuti. Kas suurepärasele hooajale tuleb tänavu lisa ning kas ühel hetkel koputab mees taas ka Eesti koondise uksele?

Veiko Soo

Premium liiga arendusjuhi Veiko Soo ja kogu jalgpalliliidu töö meistriliiga turundamisel on sel hooajal võtnud varasemast suuremad tuurid. Uhiuued ja hästi teostatud reklaamklipid, värske kontseptsioon, uued teleülekannete ajad - kõige selle ideeks on koduse vutiliiga juurde üha rohkem rahvast tuua. Mullune hooaeg näitas, et isegi ülipinev tiitliheitlus iseenesest publikunumbreid lakke ei visanud - loodetavasti suudab seda teha varasemast kvaliteetsem, ühtlasem ja põhjalikum marketing.

Aleksandr Starodubtsev

Sillamäe Kalevi presidendi Starodubtsevi käsi hooaja eel just liiga hästi ei käinud - klubi võitles suurte rahaliste raskuste tõttu ellujäämise nimel, kuid sellest hoolimata suudeti uueks hooajaks vähemalt paberi peal kokku panna enam-vähem konkurentsivõimeline meeskond. Kui Starodubtsev suudaks klu

bile vahendeid juurde leida, võiks Ida-Viru klubi taas Tallinna-keskse esineliku kandadele astuma hakata.

Vjatšeslav Zahovaiko Foto: Sergei Stepanov, NPA

Vjatšeslav Zahovaiko

Eelmise hooaja ühest kõige täpsema jalaga ründajast otse Paide peatreeneriks. Samm on suur, samm on julge, aga vaid aeg näitab, mis sellest saab. Väljastpoolt tundub Zahovaiko peatreeneriameti jaoks ehk pisut liiga emotsionaalne ja keevaline - kuid ehk aitavad just need omadused meeskonna paremini mängudeks üles kütta? Debüüthooajal antakse Zahovaikole võtmed autole, mille peal istub palju noormängijaid, kes suurklubides läbi ei löönud. Kes neist tõuseb tänavu esile?

Kuno Tehva

Nõmme Kalju president teab, et klubi seni ainsast tiitlivõidust möödub sügisel juba viis aastat. Kui Sergei Frantsev ei peaks ka tänavu Kaljut ihaldatud karikani viima, võib nõmmekaid ees oodata treenerivahetus. Loodetavasti püsivad Kalju rahaasjad korras - teadupoolest läks pikalt Tehva ettevõtmiseks olnud Club Privé ju eelmisel aastal pankrotti.