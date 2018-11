16-aastane Eesti väravavaht aitas Londoni Arsenali liidriks

Hein tegi laupäeval kaasa täismängu, kui Arsenali U18 alistas võõrsil 3:1 Swansea eakaaslased, kirjutab Soccernet.ee. Kuna varasem liider Tottenham tegi samal ajal Fulhamiga 1:1 viigi, tõusis just Arsenal U18 Premier League'i lõunatsooni liidriks. Üheksa mänguga on nad kogunud 24 punkti, Spursil on koos 23 silma.

Nädala keskel vaatas Hein pingilt, kuidas juba seitsmendal minutil vähemusse jäänud Arsenali U21 võistkond kaotas EFL karikasarjas 2:6 Inglismaa tugevuselt neljanda liiga võistkonnale Cheltenham Townile.