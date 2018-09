Uus FIFA videomäng pakub, et Ragnar Klavan on teinud sammu tagasi. Ühte Eesti mängijat on väga tugevalt alahinnatud

Ehk väikese üllatusena on eestlastest teisel kohal Poolas Kielce Koronas mängiv Ken Kallaste (67), järgnevad koguni neli 66-ga hinnatud mängijat - Joonas Tamm, Karol Mets, Taijo Teniste ja Enar Jääger. Üllatav on see, et 25-aastane Karol Mets, kes on Hollandi kõrgliigas saanud väga kindlaks põhitegijaks ning on võtmemängija ka Eesti koondises, on samuti eelmisest aastast ühe punkti võrra väiksema reitingu saanud, kuigi eeldada oleks võinud hoopis mullusest paremat näitajat.

Ühte Eesti pallurit on FIFA loojad aga piltlikult öeldes suisa kriminaalselt alahinnanud: Eesti koondise vasakkaitsja Artur Pikk on saanud oma reitinguks vaid 58! Reaalsuses võitleb Pikk Ken Kallastega Eesti koondise põhivasakkaitsja rolli eest ning on viimasel ajal pigem peale jäänud.

Võrreldes mitmete eelmiste mängudega on seekord puudu Konstantin Vassiljev, kes on oma koduklubis Gliwice Piastis esindusmeeskonna nimekirjast välja jäetud ning treenib-mängib duubeltiimis.

Kõik Eesti mängijad FIFA 19-s (andmed futhead.com-ist):