TÄNA KELL 19 DELFI TV-s: Gamerly e-spordi liiga teine nädal alustab, kohal uued põnevad osalejad

Delfi TV vahendab täna algusega kell 19 otseülekannet Eesti esimese e-spordi liiga Gamerly Esports League teise nädala eelvõistlustelt.

Uutest tulijatest on end teise nädala võistlusele kirja pannud tugev Läti võistkond nimega SPLY, varem on nad mänginud TTÜ e-spordi turniiri finaalis Eesti tugeva tiimi online bots vastu, kus üles astus ka Kevin "HS" Tarn. Tookord nad napilt kaotasid.

Põnevatest Eesti meeskondadest on "stardis" näiteks Amat, 5Taps, lebooo – need meeskonnad pole kaua koos harjutanud, kuid individuaalsete oskuste pealt on alust neilt suuri tegusid oodata. Tagasi on eelmisel turniiril head mängu näidanud Team addicTs ja unluko69 meeskonnad.

Välismaistest tegijatest on pilt kirju ja meeskondi on erinevatest riikidest. Üks huvitav nimi on EVO-BLR (Valgevene), kes rahvusvahelises mastaabis ennast üles töötab.

Ülekande kommentaatorid on meile juba tuttav Rasmus "ToleltR" Rüngenen ja Gamerly turniiril debüüti tegev Peeter "Redeye" Sikk.

Gamerly Esports League toimub kaks korda nädalas – teisipäeval võistlevad omavahel kuni 32 tiimi, kes selgitavad välja kaheksa parimat, kes laupäeval veerandfinaalides kokku lähevad. Turniiri auhinnafond on 500 eurot, mis kõik kuulub võitjale. Delfi TV vahendab igal teisipäeval ja laupäeval kell 19 võistluseid otseülekandes.