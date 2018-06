TÄNA DELFI TV-s: Gamerly e-spordiliiga neljandale nädalale ilmusid uued tipptiimid

Täna toimuvale Eesti esimese e-spordiliiga Gamerly Esports League neljanda nädala eelvõistlustele on end üles andnud uusi tipptegijaid.

Kodumaistest tiimidest on hetkeseisuga end registreerinud 5Taps, addicTs, iksdee, ESTLAND, SERiOUS, n6udepesuvahend, KZG ja AlexelaTi. Naabritest on esindatud Venemaa ja Läti võistkonnad eesotsas teise turniiri võitjatega (GLF-, nüüd uue nimega BUND).

Turniiri debüüti on tegemas mitmed uued nimed, neist kõlavaim Tšehhi tipptiim eSuba. Tegemist on pikkade traditsioonidega e-spordi organisatsiooniga. E-spordis tegutsevad nad lisaks CS:GO-le veel mitmes populaarses mängus nagu näiteks League of Legends, World of Tanks, Hearthstone, Fifa, Vainglory, Trackmania 2 jne.

Nimekirjast võime leida veel teisigi tugevaid nagu ROGSquad (Tšehhi), lisaks ka Taanist, Slovakkiast, Venemaalt, Gruusiast ja Poolast. Kahtlemata on siin hea võimalus eestlastelgi ennast pildile mängida.

Gamerly Entertainment on korraldanud turniire tänaseks kolm, tuues kokku 128 võistkonda ja 640 mängijat erinevatest riikidest. Senised turniirivõidud on läinud Venemaale, Ukrainasse ja Tšehhimaale.