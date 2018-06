OTSE DELFI TV-s: Kas Gamerly e-spordiliigas keegi vastu Tšehhi tipptiimile?

Gamerly e-spordiliiga neljandal nädalal pääses veerandfinaali kolm Eesti tiimi, suurfavoriidina alustab laupäevast võistlust Tšehhima tippvõistkond eSuba_.

Kell 14 Delfi TV otse-eetris algavates veerandfinaalides on vastamisi:

"XGR-X" (Eesti) - "BD---" (Rootsi)

"1v5-os"(Taani) vs "SERiOUS"(Eesti)

"fazze"(Slovakkia) vs "ecoc"(Eesti)

"eSuba"(Tšehhi) vs "ECT-LYNX"(Tšehhi)

Tšehhi tiimi eSuba näol on tegu pikkade traditsioonidega e-spordi organisatsiooniga. E-spordis tegutsevad nad lisaks CS:GO-le veel mitmes populaarses mängus nagu näiteks League of Legends, World of Tanks, Hearthstone, Fifa, Vainglory, Trackmania 2 jne.