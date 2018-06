OTSE DELFI TV-s: Gamerly e-spordiliiga finaalid toimuvad erandkorras reede õhtul

Gamerly e-spordiliiga viienda nädala finaalvõistlused jõuavad Delfi TV otseülekande vahendusel vaatajateni erandkorras reede õhtul - algusega kell 19.

Eelmise nädala esikohta kaitsmas värskelt kokku pandud Eesti tiim XGR-X meeskond - kokku on seekord veerandfinaalides koguni viis Eesti võistkonda.

Veerandfinaalides kohtuvad:

davaijou (Eesti) vs. 5Taps (Eesti)

SERiOUS (Eesti) vs. Flawed (Venemaa)

Greek Gods (Kreeka) vs. House Club (Euroopa)

XGR-X (Eesti) vs. ecocobraz (Euroopa)

Tähelepanu võiks pöörata House Club'ile, mis segavõistkond eri maade mängijatest. Klubi ise on Liibanonist ja kannab kohaliku gaming lounge'i nime. Meeskonna üks liige - “s1ckta” - on ka Eestist.

Eesti esimene e-spordiliiga Gamerly Esports League toimub mängus CS:GO kaks korda nädalas – teisipäeval võistlevad omavahel kuni 32 tiimi, kes selgitavad välja kaheksa parimat, kes laupäeval veerandfinaalides kokku lähevad. Turniiri auhinnafond on 500 eurot, mis kõik kuulub võitjale.