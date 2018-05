LAUPÄEVAL KELL 19 DELFI TV-s: Kes tõusevad Eesti esimese e-spordi liiga esimesteks võitjateks?

Laupäeval kell 19 toimub Eesti esimese e-spordi liiga Gamerly Esports League esimese nädala võitjad. Otseülekannet finaalist vahendab Delfi TV.

Neljapäeval toimunud "Counter-Strike: Global Offensive" turniiri eelvõistlusel oli registreerinud lahingusse 32 tiimi erinevatest riikidest - lisaks Eestile veel Gruusiast, Sloveeniast, Lätist, Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest, Tšehhist, Kasahstanist ja Rumeeniast. Kohal olid ka Eesti võistkonnad nagu näiteks "addicTs", "FWG_CS", "punapead" ning "unluko69".

Laupäeval kell 19 algavates veerandfinaalides on vastamisi:

"addicTs" (Eesti) vs "FWG_CS” (Eesti)

"punapead" (Eesti) vs "72C" (Venemaa)

"unluko69" (Eesti) vs "A7S” (Rahvusvaheline)

"BOOMLUL" (Kasashtan) vs "DragonBD" (Läti)

Laupäevases stuudios on külalisena kohal investor ja visionäär Yrjö Ojasaar, teiseks külaliseks on kohale kutsutud E-spordi maailmas juba tuntud ja kaunis Eesti striimer Carmen "Carms" Peussa.

Registreerimine järgmisesse Gamerly Cash #2 turniiri on avatud. Registreerida saab ennast Faceit lehekülje vahendusel.