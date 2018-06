Kas uues FIFA videomängus on tõesti sees ka Lilleküla staadion?

Populaarseid FIFA videomänge tootev EA Sports andis täna teada, et septembri lõpus välja tulevas FIFA 19-s on esmakordselt täis sees ka UEFA Meistrite Liiga, mille õigused kuulusid varem Pro Evolution Socceri sarjale.

FIFA teatas, et lisaks Meistrite liigale on mõistagi mängus sees ka teised UEFA klubisarjad: Euroopa liiga ja UEFA Superkarikas. Kuna superkarikafinaal toimub tänavu just Tallinnas A. Le Coq Arenal, siis on olemas reaalne võimalus, et EA Sports lisab mängu ka Eesti rahvusstaadioni oma kogu hiilguses.

FIFA 18 mängus on täielikult litsenseeritud (loe: näevad mängus välja täpselt samasugused nagu reaalsuses) staadioneid 50, lisaks sellele on samasuguselt olemas ka kõik 12 areeni, kus peetakse MM-finaalturniiri.

Et mängu saaks ka Lilleküla staadion, tuleks EA Sportsil säärase huvi korral Eesti Jalgpalli Liiduga õiguste kasutamise osas kokkuleppele jõuda. Paraku tundub tõenäolisema variandina see, et Lilleküla staadionit üheks kohtumiseks eraldi litsenseerima ja üks-ühele järele tegema ei hakata ning A. Le Coq Arena asemel peetakse FIFA 19 mängus superkarikafinaal mõnel geneerilisel staadionil. Loota ju aga võib!

FIFA 19 esimene treiler: