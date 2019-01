Eesti e-sportlane võitis võistkonnaga suurvõistlusel 350 000 dollarit

Dota 2 mängus sai Team Secret küll esialgu poolfinaalis kaotuse, kuid suutis läbi lohutusringi ennast suurde finaali murda ning seal Virtus.pro meeskonna alistada - samale tiimile oldi eelnevalt poolfinaalis alla jäänud. Sarnaselt mitmetele teistele e-spordi võistlustele oli turniirisüsteem selline, mis lubas igal meeskonnal esimese kaotuse korral lohutusringi kaudu tiitlile võistlemist jätkata.

Team Secret koosneb viiest mängijast ja ühest treenerist ning seltskond on rahvusvaheline - lisaks Eestile on mängijate seas esindatud Poola, Malaisia, Rootsi ja Jordaania, treener on lõunakorealane.

Täpselt ühe miljoni dollari suuruse auhinnafondiga võistlusel teenis Team Secret võidu eest 350 000 dollarit.