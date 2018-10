Eesti e-sportlane võitis New Yorgis suure turniiri ning teenis meeskonnaga 125 000 dollarit

Robin "ropz" Kool Foto: mousesports/Facebook

New Yorgis peetud e-spordi Counter-Strike: Global Offensive'i suurturniiri ESL One New York võitis Euroopa võistkond Mousesports, kuhu kuulub ka eestlane Robin "ropz" Kool.