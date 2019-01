Eesti e-sportlane tõusis maailma edetabelis TOP 20 hulka

Kool võitis hiljuti New Yorgis peetud e-spordi Counter-Strike: Global Offensive'i suurturniiri ESL One New York, kuuludes Euroopa võistkonda Mousesports. Lisaks eestlasele kuulusid meeskonda hollandlane Chris "chrisJ" de Jong, soomlane Miikka "suNny" Kemppi, poolakas Janusz "Snax" Pogorzelski ja tšehh Tomaš "oskar" Štastny.

Saksamaa e-spordi klubi Mousesports Counter-Strike'i tiimiga sõlmis Kool lepingu 2017. aasta kevadel, olles toona alles 17-aastane.

Video Ropzi mängust: