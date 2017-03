Norra, Taani, Soome ja Rootsi suuremate telekanalite esindajad arutavad järgmisel nädalal Lillehammeris plaani, mis näeks ette X-Mängude ära jagamise nelja linna vahel.

Kui praegu toimuvad Euroopa talvised X-Mängud vaid Norras, siis tulevikus võivad rulasõitjad koguneda näiteks Oslosse, Big Air hüpped peetaks Stockholmis, mõned alad Tamperes ja midagi ka Kopenhaagenis. Ürituse nimi muudetaks sellisel juhul X Games Oslo asemel X Games Nordicuks ja võistlused kestaks ligi kümme päeva.

Taolist korralduspaketti arutavad järgmisel nädalal norralaste TV2, soomlaste YLE, rootslaste SVT ja taanlaste DT telekanal. Koosolekule on kutsutud ka esindajad Põhjamaade Ministrite Nõukogust ja Norra välisministeeriumist ning erinevad X-Mängude entusiastid Islandilt ja Rootsist.

"Väga paljud asjad peavad veel paika loksuma. Aga see on huvitav projekt. Vaatasime eelmise aasta Oslo X-Mängude vaatajanumbreid, mis ei ole murdmaasuusatamise ja laskesuusatamisega võrreldavadki," rääkis Norra ajalehele VG SVT telekanali ülekanneteõiguste pealik Jan Olsson, kes lisas, et nende kontsern on X-Mängude näitamisest vägagi huvitatud, arvestades, et 2018. aasta olümpiamängude õigusi neil pole.