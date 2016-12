Harjumaalt pärit 17-aastane Roomet Säälik saab palka tõukerattaga sõitmise eest. Tallinna Tööstushariduskeskuses autotehniku eriala õppiva noor postitas 2013. aasta kevadel Youtube'i video pealkirjaga „Sponsor me“, mis viis ta kokku USA-s tõukeratastega tegeleva ettevõttega Phoenix Pro Scooters.

Algas koostöö, mis keeras Nissi valla skatepargis trikke harjutanud Sääliku elu peapeale. "Järgmisel kevadel saab kuus aastat päevast, mil ma esimest korda tõukeratta kätte võtsin. Enne seda sõitsin trikirattaga, mida teen vahetevahel hobikorras veel praegugi. Areng tõukerattal toimus ülikiiresti, see andis omakorda motivatsiooni edasi pürgida. Mikael Parman ja Harley Harin olid mulle sel teel kõvasti toeks ja inspiratsiooniks. Tegime trikke, filmisime, vaatasime välismaa tõuksivideosid ja käisime võistlemas," rääkis Säälik, kes krooniti 2014. aastal Euroopa meistriks.

Kui seni oli Säälik napilt aasta kestnud koostöö vältel oma sponsorilt saanud tuge pigem tõukerattajuppide ja reisikulude katmise näol, siis suurvõistluse kõrge koht viis koostöö uuele tasemele. "Ma olen ainuke eestlane, kes tõukrattaga sõitmise eest igakuiselt palka saab. Lisaks veel muud boonused, kui mõne uue ägeda triki ära teen ja linti saan või võistlustel edukas olen."

Tänu spordile on tõukeratturil häid sõpru ja tuttavaid üle kogu maailma, reisid on viinud teda võistlustele Austraaliasse, Ameerikasse, Hispaaniasse, Inglismaale, Prantsusmaale,Venemaale, Saksamaale, Tehhi ja lähiriikidesse.

Tõukerattasõit kogub populaarsust, kuid trikitajaid leidub pigem rohkem poiste kui tüdrukute seas. "Peamised harrastajad on alla 20 aasta vanused noored, tüdrukuid on vähe, aga leidub. Neile väga eraldi võistlusi ei korraldata. Eestis on võimalused trikkide harjutamiseks suhteliselt nadid, siseskeitparke väga pole," kurtis Säälik, kes treenib Tallinna külje all Peetris asuvas ekstreemspordikeskuses Spot.

Vaatamata oma edule tõukerattaspordis peab Säälik siiski kõige olulisemaks koolis eriala omandamist ning õpinguid. "Kui kool läbi, siis vaatan, mis edasi," ei soovi ta oma plaane avaldada.

Roomet Säälik näitab oma võimeid veebruaris esimesel nädalal Saku Suurhallis Simple Sessionil, mille raames toimub spetsiaalne trikitõukerataste demo. "Tõukerattaspordiga tasub tegeleda, see hoiab mind heas füüsilises vormis, õpetab distsipliini, motiveerib ja paneb pingutama. Leian, et see aitab mind ka oma igapäevases elus paremini hakkama saada!"