4. ja 5. veebruaril Saku Suurhallis toimuval Euroopa suurimal talvisel ekstreemspordifestivalil Simple Session näeb rulasõidu ja BMX-rataste põhivõistluste kõrval taas ka tõukerattasõitu.

Simple Session 17 värske videotreiler:

Tallinna tulevad spetsiaalselt kohale maailmas üha menukamaks kasvava ning ka Eestis viimastel aastatel tõusujoones populaarsust kogunud ekstreemspordiala tipud. Lisaks demonstratsioonesinemisele kerkib Saku Suurhalli eraldi park tõukerataste tarbeks, kus Simple Sessioni külastajad saavad sõita, tutvuda oma iidolitega, õppide trikke ja nippe ning proovida uusi tõukerattaid.

Simple Sessionil näitavad tõukeratturid oma oskusi pühapäeval enne rulafinaale ning seda nii pargi- kui ka tänavastiilis. Suurbritanniast saabub Tallinna oma oskusi näitama hetkel valitsev maailmameister ning FISE 2016 võitja Jordan Clark. Eestit esindab näidisala tugevas konkurentsis 2014. aastal Euroopa meistriks kuulutatud, viimastel aastatel ohtralt maailma tipp võistlustel häid kohti noppinud ning novembrikuus UK Scoot Fest World Cup King of Street võistluselt võitjana naasnud Roomet Säälik. Ühe peaesinejana osaleb demonstratsioonil ka Richard Zelinka Tšehhist, kes on maailma reitingus 7. kohal ning Scootfest King of Bowl 2016 võitja.

Tõukerataste menu liigub ülesmäge juba 2000ndate algusest ning on tänaseks jõudnud võistlusspordi staatusesse ning muutunud rulatamise ja BMX-rataste kõrval üheks populaarsemaks nn linnaspordi alaks. Tõukeratastega sõidetakse, nagu ka BMXi ja rulaga, skateparkides ehk rämpidel ning tänavatel, samuti harrastatakse dirt-sõitu ehk sõitu maastikuobstaaklitel ning flatland-stiili ehk trikke lamedal pinnal. Rahvusvaheline tõukerattaliit korraldab maailmameistrivõistlusi alates 2012. aastast.

Simple Sessioni võistlustest võtab tänavu osa ligikaudu 140 rulatajat ning BMX-ratturit umbes 30 riigist, tehes sellest kõige rahvusvahelisema action-spordi sündmuse maailmas. Saku Suurhalli kerkib võistluse ajaks hiigelsuur ja unikaalne ühekordne võistluspark, mis ühendab tavaliselt väga erinevatel obstaaklitel ja linnamaastikel harrastatavate võistlusalade jaoks vajalikud nüansid üheks suurejooneliseks vaatemänguplatsiks.

Võistlused lööb lahti laupäev, 4. veebruar, mil terve päeva jooksul toimuvad Saku Suurhallis nii rula- kui ka BMXi kvalifikatsioonid ning sõitmas näeb kõiki võistlusele pääsenud Eesti sportlasi. Pühapäeval, 5. veebruaril vallutavad pargi juba sõelale jäänud võistlejaid, kelle osalusel kulmineerub Simple Session võimsate finaalidega, millele paneb punkti auhinnatseremoonia.