VIDEO | Eesti ekstreemspordilootusest ilmus dokumentaalfilm

Eesti tuntuimast tõukeratturist ja BMX-rattasõidus ilma tegevast Roomet Säälikust ilmus lühidokumentaalfilm, milles sportlane räägib oma elust, saavutustest ja tulevikuplaanidest.

18-aastane Roomet Säälik on Eesti tuntuim tõukerattur, kes juba 2014. aastal Euroopa meistritiitli võitis ning sellest ajast saati piiritagustel võistlustel tippkonkurentsis ilma teeb. 2017. aasta tõukeratta MMil sai Eesti ekstreemspordilootus pronksmedali ning lisaks osales suvel maailmakuulsal Nitro World Games võistlusel USAs, kus jõudis poolfinaali. Lisaks tõukerattasõidule on Säälik üha enam silma paistmas ka BMXi pargisõidus, kus ta on kiirelt tõusnud Eesti üheks parimaks – 2017. aasta talviselt Simple Sessionil ja suvisel Simple Summer Sessionil Riias tunnistati ta parimaks eestlaseks, tänavu veebruaris aset leidnud Simple Sessionil tuli ta eestlastest BMX pargisõidus teisele kohale.

Dokumentaali autoriks on mitmes riigis üle maailma tegutsev Eesti videoproduktsioonitiim Vita Pictura. Tegu on mittetulundusliku veebidokkide sarjaga "VP Meets", mille iga episood tutvustab ühte omal alal tuntud persooni, jäädvustades läbi kaamerasilma selle inimese igapäevaelu ning andes ülevaate tema saavutustest ja tulevikuplaanidest. Pilootosas on fookusesse võetud eestlasest tõuke- ja BMX-rattur Roomet Säälik, järgmine episood saab olema aga kuulsast Venemaa tantsijannast Alena "Bonchinche" Dvoichenkovast.