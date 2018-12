VIDEO | Dew Touril leidis aset karm kukkumine, võistleja omal jalal minema ei saanud

Üsna raja lõpuosas vääratas kahekordne olümpialane Torin Yater-Wallace, kelle hüpe kandus liiga raja põhja ja tagajärjed olid valusad. Omal jalal sportlane võistluspaigast minema ei saanud, ta tuli transportida kiirkorras haiglaravile.

Vigastuste kohta seni täpsem teave puudub. Sportlase Instagrami kontole ilmunud foto aga reedab, et seis on tõsine ja vigastustest paranemine võib venida pikale.

Kahekordne olümpiakuld David Wise sõnas Yater-Wallace'i maandumise kohta, et see on üks karmimaid, mida ta oma silmaga näinud on.