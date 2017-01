Täna, 6. jaanuaril kell 17 avatakse Valgas Võru tänav 114 asuv uus ekstreemspordihall. Varasemalt Valgamaa Kutseõppekeskuse puidutöö õpetamisel praktikabaasina kasutuses olnud kaarhalli ümberehitamiseks kulus 1000 ruutmeetrit vineeri, 2,5 kilomeetrit prusse ja ligikaudu 25 000 kruvi.

„Tegu on pikaaegse unistuse täitumisega. Uues hallis saavad noored olla soojas ja tegeleda sportimisega. Loodan, et sellest saab olema üks vinge noorte kooskäimise koht," ütles aselinnapea Lauri Drubinš. Piiri tänav 16 asunud ekstreemspordihallis olid tingimused kehvad ning talvel oli külma tõttu halli peaaegu võimatu kasutada. Uues hallis on diiselküttega katel, mis hoiab hallis piisavalt sooja ning paremad kohad on ka pealtvaatajatele.

Uue ekstreemhallikavandi mõtles välja Valga ekstreemspordi eestvedaja Lauri Lomp. „Suured tänusõnad Laurile, kes on projekti vedanud ning teinud ära suure töö," lisas aselinnapea. Lisaks sellele aitas pargi kujundamises kaasa Riia ettevõte Mind Work Ramps, kes ehitas valmis kogu pargi. Läti ettevõte on ehitanud parke Tartus, Pärnus, Paides, Põlvas ja lisaks sellele ehitavad nad Tallinnas peetavale ekstreemspordivõistlusele Simple Sessioni võistluspargi. Suure osa pargi ehitamiseks kulunud vineerist andis UPM-Kymmene Otepää vineeritehas.

Lisaks pargi ehitamisele võeti hallis ära vahelaed, ehitati uus sein, taastati küttesüsteem, tõsteti ümber valgustus, ehitati ümber uksed ja remonditud said aknad.

Pargi ehituse kogumaksumus on ligikaudu 30 000 eurot, millest 25 000 eurot, saadi Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku erakonna katuserahadest. Ülejäänud raha tagas Valga linn.

Üksteist aastat tagasi avati Valgas esimene ekstreemspordihall Piiri tänavale, kus avamise puhul toimus võistlus „Katkine küünarnukk - Valga 2005". Nüüd aga vanas hallis olev park utiliseeritakse ning sealt kolitakse välja 1. veebruarist 2017.

Täna kell 17 algaval ekstreemspordihalli avamisel tänatakse toetajaid, tutvustatakse hoonet ning toimub parima triki võistlus. Edaspidi saavad halli kasutada kõik soovijad.