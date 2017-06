TÄISPIKKUSES: Tallinna külje all toimus rahvusvaheline BMX krossi võistlus

Sel nädalavahetusel krooniti elamusspordikeskuses Spot jalgrattaspordi BMX krossi võistluste „kuningas“ King of Tallinn. Delfi TV tegi üritusest otseülekande.

Suveolümpiamängude kavas oleva spordiala uus rahvusvaheline võistlussari toob Eestisse parimad ratturid Baltimere riikidest. Teiste hulgas annavad oma parima kodupubliku ees võistlevad Eesti BMX krossisõitjad. Starti oodatakse ligikaudu 300 sportlast Eestist, Lätist, Leedust, Valgevenest, Venemaalt, Soomest, Rootsist ja Taanist, vahendab Spot of Tallinna koduleht.

Eesti-sugusele väikeriigile on need rahvusvahelised BMX krossi võistlused ainulaadseks võimaluseks näha ja korraldada Euroopa tipptasemel võidusõitu. Tegemist on esimese sellisel tasemel toimuva võistlusega Eestis BMX krossis.