TÄISPIKKUSES: BMX-rattakrossi King of Tallinn võitis Ansis Uškaurs

Elamusspordikeskuses Spot of Tallinn peetud Balti mere riikide BMX-krossivõistluste King of Tallinn parim eliitklassirattur oli lätlane Ansis Uškaurs, Eesti parimana sai Siim Lepik neljanda koha.

Läti paremikku kuuluv Ansis Uškaurs suutis tasavägises finaalsõidus stardikiirendusega saadud edu hoida. Tema tuules puhkenud haaravas heitluses vandus Siim Lepik rivaalidele napilt alla. Kuid neljas koht oli Eesti esinumbrile rohkem, kui ta ootas.

„Minu jaoks oli see suur üllatus, et mul läks täna nii hästi,” ütles Lepik. „Stardist sain hästi minema, teine sirge tuli hästi välja. Viimases viraažis nägin, et lätlane läheb väljast, proovisin seest rünnata ja sain hakkama kõigega. Ta suutis aga pärast mööduda minust ja tagant tuli venelane hooga, mis aitas neid.”

Lätlane õpetab eestlasi

Eile peetud Peetri mängudel tundis Lepik esikoha napsanud leedulase Gabrielius Pabijanskase ja tugevate lätlaste ees veel pisut aukartust. Kui konkurendid alustasid BMX-krossisõidu treenimist juba seitsmeaastasena, siis tema alles neljateistkümnesena.

„Jään üldjuhul stardikiirendusega väga palju maha ja pisidetailidega raja peal. Treener ütles, et muidu sõidan väga hästi, areng on hea olnud,” lausus Lepik, kes on meie poisse juhendama toodud lätlasele Klavs Lisovskisele abi eest väga tänulik.

„Siim võitles rajal kartmatult ja agressiivselt, ta ei anna kunagi alla. Ta tegi nende kahe võistlusega korraliku edasimineku,” sõnas Lisovskis, kes sõidumehena tuli neli korda Euroopa meistriks.

Lepik pakkus, et hilise BMX-krossiga alustamise tõttu on tal endal väga raske tippu jõuda. Samas õpetab ta heameelega meie väikesi BMX-krossirattureid, kes lõunanaabritele südilt vastu hakkasid. Eestlased olid kõikides suuremate poiste finaalides esindatud, esikolmikusse siiski keegi veel ei jõudnud.

Tulemused

BMX-rattakross King of Tallinn. Eliitklass 1. Ansis Uškaurs (Läti), 2. Kristaps Vekša (Läti), 3. Ruslan Iljasov (Venemaa), 4. Siim Lepik.

Teised võistlusklassid:

Poisid: 17-a ja vanemad Arnoldas Stanaitis (Leedu); 15-16-a Justs Lapinš (Läti), 8. Karl Lausing; 13-14-a Emils Kaupužs (Läti), 5. Graig Milan Meriloo; 11-12-a Jegor Karatšun (Venemaa), 4. Rico Suigusaar; 10-a Martins Ints Valainis (Läti), 4. Oskar Lehto; 9-a Rudolfs Siklis (Läti), 5. Sten Tristan Raid; 8-a Rauls Petkevics (Läti), 5. Ruudi Lumiste; 7-a 1. Patriks Krauklis (Läti), 2. Markus Vlassov; 6-a 1. Bruno Vanags, 2. Jakob Maaten; cruiserid 17-29-a Henrihs Kiršblums (Läti), 30-a ja vanemad Kaarel Maaten.

Naiste eliitklass 1. Vanesa Buldinska (Läti), 2. Ketlin Tekkel; tüdrukud 14-a ja vanemad 1. Viktoria Vaskova (Venemaa), 2. Anni Annama; 11-13-a Miina Ojasild; 8-10-a Adelina Karklina (Läti), 2. Loviisa Ly Puri; 7-a 1. Olga Manajeva (Venemaa), 3. Mirle Neora Adusoo.