Suurhallis vingeid trikke teinud 10-aastane Jaapani rulatäht: "Järgmine suur eesmärk? Tahan aidata puudust kannatavaid lapsi"

Brown pani suurhalli publiku käsi plaksutama ja üllatusest ahhetama juba oma run'i esimeste sekunditega. Kohtunikud hindasid tema sõidu 83.20 punkti vääriliseks. Teisele kohale tuli hollandlanna Keet Oldenbeuving (78.00), kolmandaks venelanna Ksenija Maritševa (70.60). Kokku astus võistlustulle seitse tüdrukut.

"Ma ei suuda uskuda, et ma võitsin! See on imeline tunne!" kilkas Sky Brown pärast võistlust. "Mul on nii hea meel, et ma sellest võistlusest osa sain võtta. Kõik tüdrukud olid imelised. Olen väga üllatunud, et ma selle ära võitsin."

Sky lisas, et nautis Eesti veedetud aega täiel rinnal ning tahaks siia kunagi tagasi tulla. "Meil oli väga lõbus. Käisime veel uisutamas ja jalutasime niisama linna peal," sõnas ta.

Küsimusele, mis on tema järgmine suur eesmärk, vastas Brown: "Minu järgmine suur eesmärk? Tahan reisida üle maailma, eriti lahedatesse riikidesse. Tahaksin aidata lapsi, kellel pole midagi."

304 000 Instagrami jälgijaga Brown on üks noorimaid ja andekamaid professionaalseid rulatajaid. Kaheaastaselt rulatama hakanud jaapanlanna tegeleb ka surfamisega ning on osalenud USA telekanali ABC saate "Tantsud tähtedega" juunioride erihooajal, mille ta läinud aasta lõpus ka võitis. Sky on juba jõudnud olla heategevusprojekti Skateistan rulasaadikuks ning käinud näiteks Kambodžas lastele rulatamist õpetamas.

Eestis viibib Sky Brown koos oma britist isa ja 7-aastase Oceaniga, kes rulatab ja surfab samuti.