Simple Sessioni võistlused jõudsid poole miljardi inimeseni

Võistlused kajastusid 36 riigi digiajakirjanduses: kokku ilmus 284 artiklit 86 väljaandes, neist peale Eesti enim Ameerika Ühendriikides ja Hollandis. Suurem osa kajastusest tuli erialaajakirjadest (FatBMX Magazine, Vital BMX), kuid ka kaugemate riikide peavoolumeedia kanalitest. Näitleks kajastas Simple Sessioni võistlust aktiivselt Ecuadori ajakirjandus, seoses ühe trikiratturi saabumisega Eestisse. Meediaartiklite kõlapinna ulatuseks hindas raport ümardatult 60 miljonit inimest (kajastuste ulatuse hindamise aluseks on iga meediakanali ametlik ning raporteeritud regulaarne lugejate hulk). Simple Session on maailmas tõusnud vaieldamatult üheks olulisimaks ekstreemspordisündmuseks, millest annab tunnistust ka asjaolu, et üritust on aastate jooksul lisaks lugematutele erialaväljaannetele kajastanud täispika saatega sellised telekanalid nagu NBC Sports, Extreme Sports Channel, Eurosport, lisaks lõikudega ka ESPN, Fuel TV, Fox Sports ja MTV.

Olulise panuse lisab võistluse meediakajastuse ulatusse rahvusvaheline koostöö Red Bulli ja Red Bull TVga, kellel on lisaks väga suur jälgijaskond sotsiaalmeedias: kokku jälgib Simple Sessioniga kahasse valmivat teleülekannet Saku Suurhallist partneri kanalites mitmemiljoniline auditoorium. Lisaks valmisid ülekandest ka järelsaated, mida müüdi ja näidati telekanalitele üle maailma. Igal aastal üha kasvava vaatajate hulgaga ülekannet saab jälgida nii Eestis kui ka üle maailma – jälgijaid on kokkku 155 riigist, neist enim Ameerika Ühendriikides, Venemaal ja Ühendkuningriigis ja Euroopas, aga ka kaugemates paikades nagu Austraalias ja Lõuna-Ameerikas. Eestis sai BMX Pargi finaale näha ka Kanal 12s, mida jälgis 60 000 silmapaari.

Simple Sessioni veebiülekandeid on tehtud aastast 2006, mil see sai ka Euroopa tasemel tunnustatud kui tulevikku vaatav veebiülekanne. "Selleks ajaks kui Red Bull TV hakkas meie vastu huvi tundma, olime juba ise päris mitu aastat üsna heal tasemel ülekandeid teinud, nii veebi- kui koostöös Microsoft Xboxiga ka teleülekannet. Oma osa oli siin muidugi ka globaalsetel trendidel, millest üks oli noorte auditooriumi järjest raskem tabamine. Ja noored on üks suurimaid ning tulusamaid sihtgruppe, keda kõik suurettevõtted püüavad,“ lisas Risto Kalmre. "Tänapäeval, kus kõik keerleb content’i ehk sisu ümber, määrab sisukvaliteet selle, kas miski saab edukaks või mitte. See, mida vaatajad meie live’ist lõpuks näevad, ei ole ammu enam lihtsalt kommentaaridega otseülekanne, vaid pikaajalise ja põhjaliku ettevalmistusega professionaalne telesaade. Ja kuna Sessioni auhinnafond ei ole võrreldav näiteks X-Gamesi või Dew Touri omaga, siis mängib meediakajastus suurt rolli üritusele lisaväärtuse loomisel,“ selgitas korraldaja.

Nüüd, kus Tokyo 2020 olümpiamängud on ukse taga ning BMX ja rulasõit esmakordselt programmis, on Simple Session pärast 20 edukat tegevusaastat korraldajate sõnul läbi tegemas uut populaarsussööstu. "Üheks arenguperspektiiviks on Simple Sessioni puhul kindlasti laiem teleauditoorium,” avaldas koos venna Risto Kalmrega juba kaks kümnendit Simple Sessionit korraldav Mario Kalmre. “Meil on aastatepikkune tugev kogemus Red Bull TVga, kellega koostöö kindlasti jätkub, ent pikas plaanis ei saa välistada, et Simple Sessioni otseülekande õigused ühel hetkel ka jälle mõnele suurele lineaartelevisiooni pakkujale võiksid huvi pakkuda," leiab ta. “Simple Session 18 kandis üle Kanal 12 ning tulevaste võistluste ülekande osas käivad läbirääkimised mitme riigi rahvusringhäälinguga, sest riikide huvi oma maa sportlaste kajastamise vastu kasvab Tokyo olümpiamängude lähenedes tuntavalt. Näiteks lätlane Ernests Zebolds üllatas kõiki läinud nädalavahetusel finaali jõudmisega BMX freestyle World Cup finaaletapil Hiinas ning on seega ka lõunanaabrite uus olümpialootus, kellele tahetakse kaasa elada.”

Maailma tipptegijad ühe katuse alla toov Simple Session 19 leiab aset 2. ja 3. veebruaril 2019 Saku Suurhallis.

Ekstreemimaailma talvisest suursündmusest võtavad sel korral osa ligikaudu 150 oma ala tippu 35 riigist, tehes sellest planeedi kõige rahvusvahelisema ekstreemspordisündmuse. Kohal on kümneid X-Mängude kuldmedaliste, maineka Dew Touri võitjaid, maailmameistreid ning eelmiste aastate Simple Sessionite võitjaid. Tegu saab olema korraliku soojendusega ka tulevasteks Tokyo 2020 olümpiamängudeks, mille programmi BMX ja rulasport esmakordselt kuuluvad.