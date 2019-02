Simple Sessioni rulavõitluste parim Liam Pace: eesmärk on pääseda USA olümpiatiimi!

"Mu eesmärk oli tegelikult lihtsalt siia lõbutsema tulla - seda rulatamine minu jaoks tähendabki. Sain esimesel treeningpäeval päris tõsiselt vigastada, seega võitmine tundub uskumatu! Ma teadsin, et ma tegin oma parima, aga kui sind ka selle eest veel selliselt tunnustatakse, siis on see parim tunne!" rääkis võidumees Delfile. "Tegin siin mõned trikid ära, mida pole trenniski proovinud."

Pace on Simple Sessioni debütant, kuid on seda jälginud alates 2013. aastast. "Simple Session on minu jaoks päris suur asi. Ma treenin Tucsonis koos Kevin Perazaga (2013. aastal Tallinnas võidutsenud BMX-rattur). Olen teda vaadanud lammutamas alates sellest ajast, kui ta siin võitis. Lõpuks siin ise olla tähendab mulle palju," sõnas ta.

Pace'i järgmine suur siht on pääseda USA olümpiakoondisega 2020. aasta Tokyo olümpiale: "Tahan pääseda olümpiatiimi - see on lihtsalt nii lahe asi, mille tahaks ära teha. See saab raske olema, aga oleks lõbus koos sõpradega ja kõikide rulatajatega teistest riikidest seal sõita. Aga nii või naa kavatsen ma iga päev rulatada ja mitte kunagi lõpetada!"