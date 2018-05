Simple Session tähistab Eesti ja Läti 100. juubelit Riias

4. ja 5. augustil toimuvad Riia kesklinna rajatud uhiuues Barona vaba aja pargis EV100 välisprogrammi raames suurejoonelised suvised tänavastiilis BMX- ja rulavõistlused Simple Summer Session 2018.

Teist suve järjest Riiga "kolivad" suvised Simple Sessioni võistlused on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ning annavad võimaluse koos lõunanaabritega tähistada ka Läti Vabariigi 100. juubelit. Kui läinud suvel sai võistlusi jälgida Riia Vabaduse sillale võistluse ajaks rajatud 800-ruutmeetrises rulapargis, siis sedapuhku toimuvad võistlused Riia linna oma uhiuuel rajatisel, milleks on aasta eest valminud Barona vaba aja park. Pealtvaatajatele on sündmus tasuta.

Aadressil Krišjāna Barona 116A paiknev Barona vaba aja park avati läinud aasta sügisel. 4 hektarill laiuva puhkeala rajamisele kulus 6 miljonit eurot. Lisaks hiiglaslikule ja maailmatasemel betoonist rulapargile paiknevad Barona pargis ka jalgpallistaadion, võrkpalli- ning korvpalliväljakud, rattapark ning lisaks 7000 ruutmeetri jagu mänguväljakuid.

"Barona betoonpark on ehitatud tasemel, mis teeb silmad ette Euroopa parimatele parkidele ning sobib ideaalselt kõrgetasemelisteks võistlusteks," kiidab Simple Sessioni üks peakorraldajatest Mario Kalmre. "Rõõm on näha, et Riia noortele tänavasportlastele on rajatud nii mastaapne ja väljakutseid pakkuv treeningpunkt, eriti pidades silmas Tokyo 2020 olümpiamängude lähenemist, mille programmi BMX ja rulasõit esmakordselt on lisatud."