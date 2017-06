Simple Session korraldab Riia kesklinnas suurejoonelise BMX-võistluse

Talviti Tallinnas toimuv ekstreemspordifestival Simple Session korraldab 26. augustil Riia kesklinnas suurejoonelise BMX-võistluse Simple Summer Session. Võistlus on pühendatud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele ning Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

Riia kesklinnas asuva Vabadussamba jalamile kerkib 800-ruutmeetrine võistlusväljak, millel asuvad mõõtu võtma nii maailmas tuntud BMX-ratturid kui ka Baltimaade tõusvad tähed. Võistlused toimuvad BMX Freestyle Park ja Street kategoorias ehk pargi- ja tänavasõidus ning oma võimaluse saavad ka rulatajad, kelle jaoks toimub väljakul parima triki võistlus. Pealtvaatajatele on sündmus tasuta.

“Suvine võistlus Riias on olnud mõttes mõnda aega, kuna tegu pole esimese korraga, mil Simple Session Eestist väljaspool aset leiab – Helsingis on toimunud lausa kaks Simple Sessioni suvist võistlust, aastatel 2010 ja 2011," sõnas Simple Sessioni peakorraldaja Mario Kalmre ning märkis, et Simple Session on lõunanaabrite seas alati menukas olnud ning kasvatanud üles mitmeid sealseid nüüdseks omal alal tuntud tegijaid. "Simple Session on aastaid pakkunud kohalikele Baltimaade sportlastele võimalust end maailmakonkurentsis proovile panna. Nüüd, kus nii rulasõit kui ka BMX Freestyle on ka täieõiguslikult Tokyo 2020 olümpiaprogrammis, tõuseb ilmselt huvi nende spordialade vastu veelgi,” lisas Kalmre.

"Meil on väga hea meel, et paljude kultuurisündmuste kõrval on meil Eesti EL Nõukogu eesistumise ja EV100 välisprogrammis ka üks väga põnev spordiüritus, mis võimaldab viia end maailmas tõestanud Eesti lipuvärvides võistluse naabrite juurde. Täna on Simple Sessionist saanud laias maailmas konkurentsivõimeline kaubamärk, mis tutvustab Eesti riiki ja kultuuri kogu selle mitmekesisuses,” sõnas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariik 100 välisprogrammi juht Jorma Sarv.

Nimekamatest võistlejatest on Riias oma oskusi näitamas mitmed maailma BMXi koorekihti kuuluvad sportlased: teiste seas X-mängude mitmekordne võitja Daniel Dhers (Venetsueela) ning äsja toimunud BMX Freestyle maailmakarikaetapil hõbeda võitnud Kostya Andreev (Venemaa). Samuti näeb oma parimaid trikke näitamas Simple Sessionitel ja paljudel teistel maailma mainekatel võistlustel silma paistnud trikirattureid: nimekirjast leiab sellised tegijad nagu Pat Casey (USA), Irek Rizaev (Venemaa), Felix Prangenberg (Saksamaa) ja Daniel Tünte (Saksamaa).

Baltimaad on võistlusel esindatud eelmistel Simple Sessionil silma paistnud parimate tegijatega: Roomet Säälik (park) ja Enrico Orobko (street) Eestist, Tomass Grinbergs (park) ja Kristaps Reimanis (street) Lätist ning David Budko (street) ja Martynas Lagauskas (park) Leedust. Lisaks neile on Baltikumi sportlastel võimalik osalemispääse lunastada ka läbi juuli keskpaigas toimuvate Kuldrula (Pärnus) ning Ghetto Games (Lätis) võistluste.

Simple Summer Sessioni Baltikumi parimad lunastavad endale automaatselt kutsed talvisele Simple Sessionile, mis toimub 3. – 4. veebruaril 2018 Saku Suurhallis.

Võistlejate nimekiri täieneb jooksvalt. Vahetult enne Simple Summer Sessionit toimub Budapestis ka BMX Freestyle maailmakarikaetapp, kust lendavad Riiga võistlema lisaks mitmed maailma tippnimedest üllatuskülalised.