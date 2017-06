Peetri mängud võitis Leedu BMX-krossirattur

Leedulase Gabrielius Pabijanskase ülekaal elamusspordikeskuses Spot of Tallinn peetud Peetri mängudel BMX-rattakrossis oli mäekõrgune.

Maailmakarikavõistluste kogemustega Pabijanskas haaras stardikiirendusega liidrikoha, valitses ratast oskuslikult ja hoidis edu kindlalt finišini.

„Viimasel paaril hooajal palju arenenud Gabrielius sõitis Läti ja Venemaa ratturitest selgelt paremini,” ütles Eesti BMX-i rattureid juhendav lätlane Klavs Lisovskis.

Ainsa eestlasena eliitklassis osalenud Siim Lepik vandus väliskonkurentidele napilt alla. Treener Lisovskis jäi hoolealuse võistluslikkusega rahule.

„Stardikiirendus oli Siimul hea ja mulle meeldis, kuidas ta rajal positsiooni pärast võitles. Grupis sõitmist tuleb tal veel õppida. Teiste riikide ratturid harjutavad palju grupis, meie noormees aga Tartus üksi, sest pole võrdväärseid partnereid,” lausus Lisovskis ja lisas, et nende koostöö ajal on Lepik märgatavalt arenenud.

Homme peetakse elamusspordikeskuses Spot of Tallinn rahvusvaheline võistlus King of Tallinn. Samal ajal toimub ka Balti karikavõistluste esimene etapp.

„Babijanskas on ka heitluses tiitlile „Tallinna kuningas” esikohasoosik. Homme stardivad ka minu tugevad kaasmaalased Helvijs Babris ja Kristaps Vekša,” rääkis Lisovskis.

Auhindu jagas Eesti kõigi aegade teenekaim jalgrattasporditreener Rein Kirsipuu, kelle õhutusel alustati BMX-rattakrossi arendamist Tartus ja seejärel ka Tallinnas.

Homne võistlus algab kell 14.00, eliitklassi finaalsõit on orienteeruvalt 16.00 kuni 16.15. Rohkem infot võistluse kohta võib lugeda www.spotoftallinn.ee ja samanimeliselt Facebooki lehelt.

PEETRI MÄNGUDE VÕITJAD

Meeste eliitklass Gabrielius Pabijanskas (Leedu); noormehed 17-a ja vanemad Aivaras Liekis (Leedu), 15-16-a Gustas Usevicius (Leedu), poisid 13-14-a Maksim Kromotškin (Venemaa), 11-12-a Jegor Karatšun (Venemaa), 10-a Tomass Zutis (Läti), 9 -a Rudolfs Siklis (Läti), 8-a Markuss Solims (Läti), 7-a Patriks Krauklis (Läti), 6-a Bruno Vanags (Läti); cruiseritel 17-a ja vanemad Hehnirhs Kiršblums (Läti), 17-29-a Kristaps Bžežinskis (Läti), 30-a ja vanemad Kaarel Maaten; naiste eliitklass Ly Puri, 14-a ja vanemad Viktoria Vaskova (Venemaa), 11-13-a Miina Ojasild (Tartu SK Velo), 8-10-a Adelina Karkina (Läti), 7-a Olga Maneva (Venemaa).

Eesti meistrid: 6-a Jakob Maaten (Tartu SK Velo), 7-a Markus Vlassov (Tartu SK Velo), 8-a Ruudi Lumiste (Tartu SK Velo), 9-a Sten Tristan Raid (Tartu SK Velo), 10-a Oskar Lehto (Tartu Ülikooli ASK), 11-12-a Rico Suigosaar (Spot of Tallinn), 13-14-a Graig Milan Merilo (Spot of Tallinn); 15-16-a Karl Lausing (Spot of Tallinn), 7-a Mirle Neora Adusoo (Tartu SK Velo), 9-10-a Ete Vapper (Spot of Tallinn), 11-12-a Mirjam Raun (Rein Taaramäe rattaklubi), 13-14-a Anni Annama (Rein Taaramäe Rattaklubi), 15-16-a Sara Lotta Muzakko (Spot of Tallinn).