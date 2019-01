Maailma kuulsaim rulataja tuleb Simple Sessionile võistlusi kommenteerima

16-kordne X-Mängude medalivõitja, 50-aastane rulatäht Tony Hawk, hüüdnimega Birdman ehk Lindmees, saabub Eestisse 1. veebruari õhtul ning viibib siin terve nädalavahetuse, nautides vabadel hetkedel Tallinna võlusid. Tegu pole siiski päris esimese korraga, kui saar Tallinna munakividel kõnnib – aastal 2013. peatus Hawk hetkeks luksusautode ralli Gumball 3000 läbisõidul Raekoja platsil. Nagu sportlane ka ühes intervjuus mainis, räägiti juba toona mööda Euroopat tuuritades autos Simple Sessionist. Nüüd saab maailma tuntuim rulasportlane lõpuks üle ilma jälgitava võistluse ka oma silmaga ära näha.

“Võib öelda, et Hawki külaskäiguga on kõik suured rula- ja BMX-nimed Eesti ära näinud ja see teeb erakordselt suurt au. Märgiline on Hawki visiit nüüd just ka seepärast, et tuleval aastal, kui Simple Session saab 20-aastaseks, on rulasõit lõpuks Tokyo olümpiamängude programmis – on rõõm seda tunnustust koos tähistada. Hawki panus rulaspordi arendamisse ja mainekujundusse on olnud tohutu,” sõnas Simple Sessioni korraldaja Mario Kalmre. Ta lisas, et kui eelmisel aastal jõudis Eesti oma ekstreemiolümpia ajakirjanduse, teleülekande ning sotsiaalmeedia vahendusel poole miljardi inimeseni üle maailma, siis legendi osavõtt tänavusest otseülekandest kergitab kindlasti tänavusi vaatajanumbreid ning tõstab maailmas Simple Sessioni prestiiži veelgi.