Lennuspordiüritus Pärnu Taevas 2017 ootab suvepealinlasi langevarjuga hüppama

Eesti Langevarjuklubi korraldatav rahvusvaheline langevarjurite treeninglaager Parasummer 2017 toimub 14.-23. juulini taas Eesti suvepealinnas Pärnus, tuues kokku ligi 200 ekstreemsportlast üle maailma.

Paralleelselt leiab tänavu esimest korda aset kogu pere üritus Pärnu Taevas 2017, mille eesmärgiks on tutvustada Pärnu elanikele ja külalistele erinevaid lennuspordi võimalusi ning innustada külastajaid ka ise aktiivselt osa võtma. Traditsiooniliselt toimub langevarjurite maandumine Pärnu supelranda. Plaanis on uue Eesti naiste rekordi püstitamine kujundlendamises. Teiste seas kavatseb Pärnu kohal tandemhüppe sooritada majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Pärnu Lennuväljal saab 14.-23. juulil näha langevarjurite maandumisi ja julgematel on võimalus tandemhüpe koos kogenud instruktoriga või lend kuumaõhupalliga ka ise ära proovida. Hüpped toimuvad ilusa ilma korral iga päev kella kümnest hommikul kella kaheksani õhtul.

Tandemhüpe koos kogenud instruktoriga 4 km kõrguselt maksab 229 eurot, koos videosalvestusega 298 eurot ning registreeruda saab helistades 54545544, kirjutades parasummer@skydive.ee või lennuväljal kohapeal.

15.-16. juuli nädalavahetusel on lisaks uudistamiseks väljas erinevad lennumasinad, mudellennukid ja droonid, näeb langevarjurite demonstratsioonmaandumisi Pärnu supelranda ning kaitseväelaste näidishüppeid kaasaegsete dessantvarjudega lennuväljal. Üritus on pealtvaatajatele tasuta.

Parasummer 2017 ning Pärnu Taevas 2017 peakorraldaja Liis Raudvere sõnul tuleb tänavune üritus Pärnus suurem kui kunagi varem: „Pealtvaatajad on lennuväljale teretulnud terve ürituse vältel, aga eelkõige soovitame tulla 15.-16. juuli nädalavahetusel, sest siis on põnevaid tegevusi kogu perele kõige rohkem. Paneme püsti suure LED ekraani, kust saab jälgida, mida langevarjurid pärast lennukist väja hüppamist ja enne maandumist vabalangemises teevad. Proovida saab kiikingut, tuulelohede meisterdamist ja droonidega lendamist. Toimuvad erinevad loosimised, avatud on batuudiga lasteala ja kohvik – tulla võib kogu perega ja terveks päevaks!“

Linnarahva poolt kõige oodatum sündmus, Viking Line Beach Landing ehk kogenud langevarjurite maandumine publiku silme all Pärnu supelranda, leiab sobiva ilma korral aset laupäeval, 15. juulil kell 14. Lennuväljal on tavapärasest rohkem elevust oodata samal päeval kella 12 paiku, mil tandemhüpet tuleb tegema majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Kogenud langevarjurite jaoks on kohal kuus maailmatasemel treenerit, kel hüppeid selja taga kokku üle 60 000. Sportlased lihvivad oma oskusi kujundlendamises (Formation Skydiving), vabalendamises (Freefly), kupliakrobaatikas (Canopy Formation) ja tiibkostüümiga lendamises (Wingsuit Flying), toimuvad erinevate langevarjuspordi alade õpitoad ja koolitused.

Õrnemast soost langevarjuritel on plaanis uuendada Eesti naiste rekordit kujundlendamises. Seni kehtiv rekord pärineb aastast 2012, kujund koosnes kümnest naislangevarjurist. Uus eesmärk on 14 naisest koosnev kujund. Rekordiürituseks on planeeritud kuupäevad 18. ja 19. juuli.

Seekordne Parasummer on järjekorras juba kaheksateistkümnes. Esimene treeninglaager toimus 1999. aastal. Parasummerit korraldab Eesti Langevarjuklubi.

NB! Tulenevalt ilmaoludest võib esialgsesse ajakavasse tulla muudatusi.

Jooksev info linnarahvale: üritus Pärnu Taevas 2017 Facebookis.

Parasummer 2016 kokkuvõte: