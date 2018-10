Hullumeelne pingutus! Kolm rekordit purustanud Rait Ratasepp jõudis 20-kordse ultratriatloni finišisse

Ratasepp on nüüd kuues inimene maailmas, kes on lõpetanud 20-kordse ultratriatloni, ent esimene inimene, kes teinud seda niivõrd keerulistes kliima- ja rajaprofiili tingimustes.

Katsumuse vältel püstitas Ratasepp kolm rekordit.

Esiteks, Kanaari saarte rekord - Ratasepp on esimene inimene maailmas, kes niivõrd rasketest tingimustes läbinud rohkem täispikke triatloneid järjest kui keegi teine. Varasem rekord kuulus Patricio Doucet’ile, kes läbis 2015. aastal Kanaari saartel 7 päevaga 7 täispikka triatlonit.

Teiseks, Ratasepp nihutas oma isikliku ja seeläbi ka Eesti rekordi piiri 10 täispika triatloni võrra. Varasemalt oli mees läbinud 10-kordseid ultratriatlone kahel korral.

Kolmandaks, Ratasepp tegi pika puuga silmad ette 2016. aastal laugel ja kiirel võistlusrajal Šveitsis David Clampi poolt püstitatud 20-kordse ultratriatloni maailmarekordile. Varasem maailmarekord oli enne tänast 252:21.16. Rait finišeeris ajaga 238:52.34.

Ratasepa finiši ajad 20 päeva lõikes:

1. päev 11:32.14,

2. päev 11:57.11,

3. päev 11:58.42,

4. päev 11:51.13,

5. päev 11:52.45,

6. päev 11:42.19,

7. päev 11:57.40,

8. päev 11:49.40,

9. päev 11:52.05,

10. päev 11:43.13,

11. päev 11:48.04,

12. päev 11:47.54,

13. päev 11:42.55,

14. päev 11:31.46,

15. päev 11:35.46,

16. päev 11:59.14,

17. päev 12:36.39,

18. päev 13:02.22,

19. päev 12:26.24

20. päev 12:04.28.

Märkimisväärne on kindlasti ka see, et kõik 20 järjestikuse päeva maratonid jooksis Ratasepp alla nelja tunni.