FOTOD | Simple Sessioni võitsid Jagger Eaton, Garrett Reynolds ja Jose Torres

3. ja 4. veebruaril toimusid Tallinnas Saku Suurhallis Simple Session 18 rahvusvahelised rula- ja BMX-ratturite võistlused, mis olid pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. 27 riigi 159 võistleja seast väljusid võitjatena ameeriklased Jagger Eaton ja Garrett Reynolds ning argentiinlane Jose Torres.

Võisteldi rulasõidus (pargi- ja tänavasõit koos), BMX pargisõidus ja BMX tänavasõidus. Rulafinaalides sai iga finalist võimaluse sõita kaks 1-minutilist run'i, millest läks arvesse parim. BMX-finaalides kolm 1-minutilist run'i, millest kõige kehvem arvesse ei läinud.

Rulasõiduvõistluse kinni pannud 16-aastane tõusev täht Jagger Eaton, kel oma tõsielusaade telekanalil Nickleodeon ning kes on üks noorimaid X-Mängudel võistelnud sportlasi, võttis Simple Sessionist osa esimest korda. Hõbeda sai 19-aastane ameeriklane Zion Wright ning pronksi 21-aastane prantslane Vincent Milou.

BMXi tänavasõidus võidutses 27-aastane ameeriklane Garrett Reynolds, kelle jaoks oli tegu juba neljanda Simple Sessioni võiduga (2008, 2009 ja 2017). Reynoldsil on ette näidata 10 X-Mängude kulda, neist värskeim eelmisest aastast. Teise koha sai 24-aastane sakslane Bruno Hoffman, kolmandaks tuli 23-aastane ameeriklane Broc Raiford.

BMX pargisõidu võidu võttis esmakordselt 22-aastane argentiinlane Jose Torres, hõbeda sai 20-aastane venelane Irek Rizaev ja pronksi 24-aastane kostariikalane Kenneth Tencio.

Red Bull parima rulatriki auhinnad võitsid tänavastiilis Jamie Foy ning pargistiilis Beaver Fleming. BMXis andis eriauhinna välja Visit Estonia, Eesti lipu värvides rämbil kõige muljetavaldavama triki teinud ratturile. Auhinnaks olnud kõik-makstud elamusreisi Eestisse teenis BMX pargisõidu tšempion Garrett Reynolds.

Trikirattureid hindas rahvusvaheline paneel, kuhu kuulusid peakohtunikuna Bart de Jong NED ning Markus Wilke GER, Brian Kachinsky USA, Van Homan USA, David Gleworth GBR ja Toms Silins LAT. Rulasõitu hindasid Dan Cates GBR, Pat Duffy USA, Kirill Korobkov RUS, Vitaly Kotov RUS ja Pärtel Niitaru EST. Saku Suurhallis kütsid lisaks võistlustele publiku tuju üles päevajuhid Andy Zeiss ja Darryl Nau BMXis ning Dave Duncan ja Mark Brewster rulasõidus.

Koostöös Red Bull TVga valmis Simple Session 18 finaalidest suurejooneline teleülekanne, mida jälgisid miljonid silmapaarid üle kogu maailma. Saatejuhtidena astusid üles lumelaudur ja telenägu Ed Leigh ning rulataja James Threlfall, BMXi eksperdina viiekordne Simple Sessioni võitja Drew Bezanson ning rulaeksperdina Chris Pastras. Ülekannet sai vaadata Simple Sessioni kodulehel ning sotsiaalmeediakanalites ning Red Bull TV kanalites ja sotsiaalmeedias.

Kokku võistlesid Simple Sessionil 159 võistlejat 27 riigist, neist 18 eestlast. Kaugematest ja eksootilisematest riikidest olid tänavu esindatud Costa Rica, Mehhiko, Argentina, Ecuador, Venezuela, Austraalia, Jaapan, Colombia ja Brasiilia. Eestlastest sel korral keegi finaali ei pääsenud. Kokku võistles tänavu kvalifikatsioonides 18 eestlast. Rulas tegi parima tulemuse ehk saavutas üldarvestuses 38. koha Eesti korduvalt parimaks Simple Sessioni rulatajaks tunnistatud Aleksandr Tubin. BMX tänavasõidus tuli parimaks väärika 21. koha saavutanud Martti Lainevool. BMX pargisõidus tegi parima Eesti võistlejate soorituse tema vanem vend, 24. kohale tulnud Andres Lainevool, kel minevikus õnnestunud end ka finaali sõita.

Simple Sessioni võistlused toimusid tänavu esmakordselt olümpiamängude ootuse tähe all, sest nii rula pargi- ja tänavasõit kui ka BMXi pargisõit on hiljuti lisatud Tokyo 2020 ametlikku programmi. Lisaks avasid Simple Sessioni võistlused rulasõidu maailmakarikasarja 2018. aasta hooaja.

Lisaks rulatajatele ja BMX-ratturitele sai pühapäeva hommikul Saku Suurhallis näha ka Eestis viimastel aastatel tõusujoones populaarsust kogunud tõukerattasõidu tipptegijate Dakota Schuetzi, Lewis Williamsi, Jordan Clarki ja Rich Zelinka demosõite. Etteaste tegi ka Eesti ekstreemspordi multitalent, Eesti parim tõukerattur Roomet Säälik, kes võistles ka Simple Sessioni BMX pargisõidus, tulles teiseks parimaks eestlaseks Andres Lainevoolu järel – kvalifikatsioonides saavutas ta 27. koha.

Võistlusi saatsid ka eriüritused: läinud neljapäeval leidis Harju mäel asuval uisuväljakul aset rulatajate ja BMX-ratturite vaheline Visit Estonia korraldatud hokimatš ning reede õhtul tuli Apollo Kino Solarises koos linateose kangelastega näitamisele uhiuus rulafilm "The Flat Earth".

Simple Session 18 esitlejaks oli KellyBar – Eesti oma ekstreemsporditähe Kelly Sildaru uue põlvkonna kohukeste sari, mida vigursuusataja Simple Sessionil esmakordselt tutvustas. KellyBari eesmärk on jõuda Eestis armastatud kohukesega rahvusvaheliste tarbijateni ning esimeste maitsjate seas olidki Simple Sessioni võistlejad. Eestis on kohukesed esialgu müügil Selverites üle Eesti.

Tänavu on Simple Session pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale, lähem info ettevalmistuste ja sündmuste kohta asub www.EV100.ee. Ligi 400 noorele üle Eesti kingiti tänavu Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta puhul pääse Simple Sessionile. "Eesti Vabariik 100 programmi fookuses on lapsed ja noored, kellele on Simple Sessionil osalemine suur elamus," sõnas Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa. "Ma olen enam kui kindel, et vinged tippsportlased nakatavad kõiki oma hooga ja sellest kujuneb sündmus, mis jääb Eesti noortele juubeliaastat meenutama," lisas Rohumaa.

Simple Session 2019 toimub 2. ja 3. veebruaril 2019 Saku Suurhallis. Juba saabuval suvel, 4. ja 5. augustil toimuvad Simple Sessioni suvised võistlused Riias, Barona skatepargis.